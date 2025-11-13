رد ادعاهای بیاساس گروه ۷ در رابطه با جمهوری اسلامی ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای مندرج در بیانیه پایانی نشست وزرای امور خارجه گروه هفت در کانادا راجع به جمهوری اسلامی ایران را بیاساس، غیرمسئولانه و مردود دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار موضع غیرمسئولانه کشورهای عضو گروه ۷ در تأیید اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا در سو استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامههای لغو شده شورای امنیت علیه ایران را به منزله حمایت آنها از یک اقدام متخلفانه بینالمللی دانست و تاکید کرد که این موضعگیری گروه ۷ به هیچ عنوان ماهیت غیرقانونی و ناموجه اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا را تطهیر نمیکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری تعرض غیرقانونی نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران و حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز کشورمان، درخواست گروه ۷ از ایران برای همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بدون کوچکترین اشارهای به جنایت مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، را مزورانه و مداخلهجویانه توصیف و تاکید کرد: اساساً آمریکا به دلیل خروج غیرقانونی و یکجانبه از برجام در سال ۲۰۱۸ و حمله نظامی به تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران، خود مسبب اصلی وضعیت کنونی است و سه کشور اروپایی نیز به دلیل تبعیت از آمریکا و قصور در ایفای تعهدات و همچنین حمایت از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران نه تنها مرتکب نقض فاحش تعهدات برجامی شدند، بلکه با سو نیت آشکار، همه ابتکارها و تلاشهای ایران برای پیشبرد دیپلماسی را نادیده گرفتند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین موضع گروه ۷ در قبال مساله فلسطین را غیرمسئولانه و خلاف تعهدات بینالمللی آنها در احترام به حق تعیین سرنوشت ملتها و جلوگیری از نسلکشی دانست و تصریح کرد حمایت همهجانبه آمریکا و دیگر کشورهای عضو گروه ۷ از رژیم صهیونیستی و مماشات آنها در قبال اشغالگری و نسلکشی فلسطینیان، ادعاهای حقوق بشری این گروه را فاقد هرگونه شأن و اعتبار کرده است.
بقایی همچنین ضمن رد ادعای تکراری و غیرمسئولانه گروه هفت علیه ایران در رابطه با منازعه اوکراین، موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مبنی بر مخالفت با جنگ و ضرورت پایاندادن به منازعه از طریق گفتگو و مذاکره دیپلماتیک بین طرفهای ذیربط را خاطرنشان نمود و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران هیچ مداخلهای در منازعه اوکراین ندارد و اتهامزنندگان میبایست به جای اصرار بر «خودبرترپنداری» و «مقصر جلوه دادن دیگران»، سیاستهای اشتباه خود در رابطه با موضوع صلح و امنیت جهانی را پذیرفته و تصحیح کنند.