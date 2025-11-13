خبرگزاری کار ایران
رد ادعاهای بی‌اساس گروه ۷ در رابطه با جمهوری اسلامی ایران

رد ادعاهای بی‌اساس گروه ۷ در رابطه با جمهوری اسلامی ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای مندرج در بیانیه پایانی نشست وزرای امور خارجه گروه هفت در کانادا راجع به جمهوری اسلامی ایران را بی‌اساس، غیرمسئولانه و مردود دانست.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای مندرج در بیانیه پایانی نشست وزرای امور خارجه گروه هفت در کانادا راجع به جمهوری اسلامی ایران را بی‌اساس، غیرمسئولانه و مردود دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار موضع غیرمسئولانه کشورهای عضو گروه ۷ در تأیید اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا در سو استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را به منزله حمایت آنها از یک اقدام متخلفانه بین‌المللی دانست و تاکید کرد که این موضع‌گیری گروه ۷ به هیچ عنوان ماهیت غیرقانونی و ناموجه اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا را تطهیر نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری تعرض غیرقانونی نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران و حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، درخواست گروه ۷ از ایران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به جنایت مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، را مزورانه و مداخله‌جویانه توصیف و تاکید کرد: اساساً آمریکا به دلیل خروج غیرقانونی و یکجانبه از برجام در سال ۲۰۱۸ و حمله نظامی به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، خود مسبب اصلی وضعیت کنونی است و سه کشور اروپایی نیز به دلیل تبعیت از آمریکا و قصور در ایفای تعهدات و همچنین حمایت از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نه تنها مرتکب نقض فاحش تعهدات برجامی شدند، بلکه با سو نیت آشکار، همه ابتکارها و تلاش‌های ایران برای پیشبرد دیپلماسی را نادیده گرفتند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین موضع گروه ۷ در قبال مساله فلسطین را غیرمسئولانه و خلاف تعهدات بین‌المللی آن‌ها در احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و جلوگیری از نسل‌کشی دانست و تصریح کرد حمایت همه‌جانبه آمریکا و دیگر کشورهای عضو گروه ۷ از رژیم صهیونیستی و مماشات آن‌ها در قبال اشغال‌گری و نسل‌کشی فلسطینیان، ادعاهای حقوق بشری این گروه را فاقد هرگونه شأن و اعتبار کرده است.

بقایی همچنین ضمن رد ادعای تکراری و غیرمسئولانه گروه هفت علیه ایران در رابطه با منازعه اوکراین، موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مبنی بر مخالفت با جنگ و ضرورت پایان‌دادن به منازعه از طریق گفتگو و مذاکره دیپلماتیک بین طرف‌های ذیربط را خاطرنشان نمود و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران هیچ مداخله‌ای در منازعه اوکراین ندارد و اتهام‌زنندگان می‌بایست به جای اصرار بر «خودبرترپنداری» و «مقصر جلوه دادن دیگران»، سیاست‌های اشتباه خود در رابطه با موضوع صلح و امنیت جهانی را پذیرفته و تصحیح کنند.

