دشمن را در صورت هرگونه خطا به زانو درخواهیم آورد

دشمن را در صورت هرگونه خطا به زانو درخواهیم آورد
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: با قدرت مسیر شهدا را ادامه می‌دهیم و دشمن را در صورت هرگونه خطا به زانو درخواهیم آورد.

به گزارش ایلنا، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه مراسم بزرگداشت شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم با اشاره به اینکه مردم عزیز ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه افتخار آفرین شدند، یاد و خاطره سردار شهید حسن طهرانی مقدم را گرامی داشت و گفت: مانایی و ماندگاری شهید طهرانی مقدم متاثر از آن نگاه راهبردی و روحیه بلند ایشان برای شناخت تهدیدات و اقدام متناسب با آن بود. 

سردار موسوی تاکید کرد: این شهید یادگاری را برای همه مردم ایران به ارث گذاشت که محور قدرت دفاعی کشور شناخته می‌شود.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تاکید براینکه درخت موشکی ایران با شهید امیرعلی حاجی‌زاده و شهید محمود باقری تناور شد، گفت: با قدرت مسیر شهدا را ادامه می‌دهیم و دشمن را در صورت هرگونه خطا به زانو درخواهیم آورد.

 

