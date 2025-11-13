دشمن را در صورت هرگونه خطا به زانو درخواهیم آورد

به گزارش ایلنا، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه مراسم بزرگداشت شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم با اشاره به اینکه مردم عزیز ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه افتخار آفرین شدند، یاد و خاطره سردار شهید حسن طهرانی مقدم را گرامی داشت و گفت: مانایی و ماندگاری شهید طهرانی مقدم متاثر از آن نگاه راهبردی و روحیه بلند ایشان برای شناخت تهدیدات و اقدام متناسب با آن بود.