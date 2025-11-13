حضرتی:
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: جامعه رسانهای ایران، به سوگ دو دوست ارزشمند خود نشسته است.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جامعه رسانهای ایران، به سوگ دو دوست ارزشمند خود نشسته است. فواد شمس و وصال روحانی چهرههای شناخته شده رسانهای ایران به دیار حق شتافتند.
وی افزود: تعهد، کوشا بودن و ایراندوستی از مهمترین خصلتهای آنان بود. رحمت خدا بر ایشان. به خانواده، دوستان، همکاران و عزیزان این دو دوست سفرکرده تسلیت میگویم. در غم شما شریکیم.
حضرتی افزود: بهعنوان نماینده اهالی رسانه در دولت، وظیفه خود میدانم تا با دعوت از نمایندگان انجمنهای صنفی و رسانههای مستقل، در نشستی، به بررسی برخی رنجهای روحی روزنامهنگاران بپردازیم.