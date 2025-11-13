پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت خواهر حجتالاسلام مروی
به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت خواهر ارجمند حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد مروی تولیت محترم آستان قدس رضوی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
انالله و انا الیه راجعون
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد مروی
تولیت محترم آستان قدس رضوی
سلامعلیکم
ارتحال بانوی مومنه، فقیده سعیده، خواهر ارجمندتان موجب تأثر گردید.
از خداوند سبحان برای آن مرحومه که در ایام متعلق به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها دارفانی را وداع گفتند، غفران الهی و همنشینی با بانوی دوسرا حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
محمد باقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی