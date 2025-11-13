بقایی به مردم و دولت عراق برگزاری موفق انتخابات مجلس را تبریک گفت
سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری موفق انتخابات مجلس نمایندگان عراق را به مردم و دولت عراق تبریک گفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزایش مشارکت مردم عراق در انتخاب نمایندگان مورد نظر خود و برگزاری آرام انتخابات را ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد که این انتخابات زمینهساز تقویت بیش از پیش انسجام، امنیت و پیشرفت در کشور دوست و همسایه باشد.