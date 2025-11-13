خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بقایی به مردم و دولت عراق برگزاری موفق انتخابات مجلس را تبریک گفت

بقایی به مردم و دولت عراق برگزاری موفق انتخابات مجلس را تبریک گفت
کد خبر : 1713758
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری موفق انتخابات مجلس نمایندگان عراق را به مردم و دولت عراق تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری موفق انتخابات مجلس نمایندگان عراق را به مردم و دولت عراق تبریک گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزایش مشارکت مردم عراق در انتخاب نمایندگان مورد نظر خود و برگزاری آرام انتخابات را ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد که این انتخابات زمینه‌ساز تقویت بیش از پیش انسجام، امنیت و پیشرفت در کشور دوست و همسایه باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ