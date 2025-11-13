ولایتی:
آیندهای روشن در انتظار ایران و عراق است
مشاور امور بینالملل رهبر انقلاب ضمن تبریک برگزاری موفق انتخابات پارلمانی عراق، نوشت: آیندهای روشن و پرفروغ در انتظار همکاریهای دو ملت برادر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، «علیاکبر ولایتی» مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل، در پیامی برگزاری موفق انتخابات در عراق را به دولت و مردم این کشور تبریک گفت.
در این پیام آمده است:
به مردم صبور، شجاع و مقاوم عراق، پیروزی بزرگ و بیسابقه در تعیین سرنوشت کشورشان و نقشآفرینی مؤثر در آینده منطقه را صمیمانه تبریک میگویم.
عراق یکی از مهمترین و قدرتمندترین کشورهای عربی و اسلامی است. این سرزمین با پیشینهای بیش از پنج هزار سال، از پایهگذاران تمدن بشری به شمار میرود. تمدن باشکوه سومریها، که در این سرزمین شکل گرفت، یکی از نخستین نمودهای تمدن انسانی در تاریخ بوده است.
مردم عراق نقش بسیار مهمی در شکوفایی تمدن اسلامی ایفا کردند. طی قرون متمادی، این کشور یکی از مراکز بزرگ علمی جهان اسلام بوده است. از آغاز تاریخ اسلام تاکنون، مردم عراق همواره از دوستداران و پیروان اهلبیت علیهمالسلام بودهاند و در این راه فداکاریهای فراوانی از خود نشان دادهاند.
امروز نیز حضور مبارک مرقدهای مطهر ائمه اطهار علیهمالسلام در این سرزمین، جلوهگر عمق ایمان و دلبستگی مردم عراق است؛ و انصافاً همه اقوام و مذاهب عراق اعم از شیعه، سنی و کرد، در پاسداری از حریم اهلبیت علیهمالسلام اهتمام ویژهای دارند.
مردم شریف عراق بار دیگر نشان دادند که وارثان حقیقی آن تمدن بزرگ و آن ایمان ریشه دارند. برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و آرام در روزهای اخیر، نماد بلوغ سیاسی و اجتماعی ملت عراق است و بیتردید، الگویی ارزشمند در میان کشورهای منطقه به شمار میآید.
امید است این انتخابات تاریخی، که در نوع خود در عراق بینظیر بود، پیام روشنی برای دشمنان ملت عراق داشته باشد؛ مبنی بر اینکه هیچ قدرت خارجی نمیتواند در تعیین سرنوشت این کشور بزرگ و مهم دخالت کند.
روابط ایران و عراق بر پایه اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و تمدنی استوار است؛ اشتراکاتی که میان هیچ دو کشور دیگری در منطقه یافت نمیشود. بیتردید، آیندهای روشن و پرفروغ در انتظار همکاریهای دو ملت برادر خواهد بود.