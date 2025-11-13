خبرگزاری کار ایران
دبیر جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع خبر داد

صدور کارنامه سلامت اداری برای هر دستگاه اجرایی در آینده نزدیک

صدور کارنامه سلامت اداری برای هر دستگاه اجرایی در آینده نزدیک
کد خبر : 1713726
دبیر جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع از آغاز مرحله ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها از حیث شاخص‌های احصا شده از قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت و رفع تعارض منافع خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد امین فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور و دبیر جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع در تشریح روند اجرایی این جشنواره تصریح کرد: فرایند برگزاری این رویداد در هشت گام کلیدی از جمله نهایی‌سازی شاخص‌ها، طراحی سامانه نرم‌افزاری، آموزش نمایندگان دستگاه‌ها، بارگذاری مستندات، راستی‌آزمایی اطلاعات، ارزیابی هوشمندانه، داوری نهایی و تجلیل از برگزیدگان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: پنج مرحله از این روند تاکنون اجرا شده و از امروز مرحله ارزیابی با حضور تیم های ارزیابی در سراسر کشور در حال انجام است.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: هفت کارگروه ارزیابی داده‌ها از ساعت ۸ صبح امروز به صورت همزمان آغاز بکار کرده اند و امروز در ۱۳ استان وضعیت استانداری، شهرداری و دادگستری بر اساس شاخص‌های احصا شده از قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت و رفع تعارض منافع مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از ارزیابی وضعیت همه استان‌های کشور، دستگاه های مشمول در مرکز نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی بیان داشت: هدف اصلی ما، نهادینه‌سازی نظام ارزیابی سلامت اداری در دستگاه‌هاست و در آینده نزدیک، کارنامه سلامت اداری برای هر دستگاه اجرایی صادر خواهد شد.

بنابراین گزارش، به موجب سند تحول و تعالی قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور مکلف به برگزاری جشنواره سالانه برای ارزیابی و تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر در حوزه شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع شده است و نخستین جشنواره ۱۸ آذرماه امسال و همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزار خواهد شد.

