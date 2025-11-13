دبیر جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع خبر داد
صدور کارنامه سلامت اداری برای هر دستگاه اجرایی در آینده نزدیک
دبیر جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع از آغاز مرحله ارزیابی عملکرد دستگاهها از حیث شاخصهای احصا شده از قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت و رفع تعارض منافع خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد امین فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور و دبیر جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع در تشریح روند اجرایی این جشنواره تصریح کرد: فرایند برگزاری این رویداد در هشت گام کلیدی از جمله نهاییسازی شاخصها، طراحی سامانه نرمافزاری، آموزش نمایندگان دستگاهها، بارگذاری مستندات، راستیآزمایی اطلاعات، ارزیابی هوشمندانه، داوری نهایی و تجلیل از برگزیدگان انجام میشود.
وی تصریح کرد: پنج مرحله از این روند تاکنون اجرا شده و از امروز مرحله ارزیابی با حضور تیم های ارزیابی در سراسر کشور در حال انجام است.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: هفت کارگروه ارزیابی دادهها از ساعت ۸ صبح امروز به صورت همزمان آغاز بکار کرده اند و امروز در ۱۳ استان وضعیت استانداری، شهرداری و دادگستری بر اساس شاخصهای احصا شده از قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت و رفع تعارض منافع مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از ارزیابی وضعیت همه استانهای کشور، دستگاه های مشمول در مرکز نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند.
وی بیان داشت: هدف اصلی ما، نهادینهسازی نظام ارزیابی سلامت اداری در دستگاههاست و در آینده نزدیک، کارنامه سلامت اداری برای هر دستگاه اجرایی صادر خواهد شد.
بنابراین گزارش، به موجب سند تحول و تعالی قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور مکلف به برگزاری جشنواره سالانه برای ارزیابی و تقدیر از دستگاههای اجرایی برتر در حوزه شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع شده است و نخستین جشنواره ۱۸ آذرماه امسال و همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزار خواهد شد.