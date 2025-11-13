صدور کارنامه سلامت اداری برای هر دستگاه اجرایی در آینده نزدیک

وی تصریح کرد: پنج مرحله از این روند تاکنون اجرا شده و از امروز مرحله ارزیابی با حضور تیم های ارزیابی در سراسر کشور در حال انجام است.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: هفت کارگروه ارزیابی داده‌ها از ساعت ۸ صبح امروز به صورت همزمان آغاز بکار کرده اند و امروز در ۱۳ استان وضعیت استانداری، شهرداری و دادگستری بر اساس شاخص‌های احصا شده از قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت و رفع تعارض منافع مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از ارزیابی وضعیت همه استان‌های کشور، دستگاه های مشمول در مرکز نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی بیان داشت: هدف اصلی ما، نهادینه‌سازی نظام ارزیابی سلامت اداری در دستگاه‌هاست و در آینده نزدیک، کارنامه سلامت اداری برای هر دستگاه اجرایی صادر خواهد شد.

بنابراین گزارش، به موجب سند تحول و تعالی قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور مکلف به برگزاری جشنواره سالانه برای ارزیابی و تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر در حوزه شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع شده است و نخستین جشنواره ۱۸ آذرماه امسال و همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزار خواهد شد.