جامعه‌ی رسانه‌ای ایران، به سوگ دو دوست ارزشمند خود نشسته است

جامعه‌ی رسانه‌ای ایران، به سوگ دو دوست ارزشمند خود نشسته است
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به درگذشت دو تن از اهالی رسانه نوشت: جامعه‌ی رسانه‌ای ایران، به سوگ دو دوست ارزشمند خود نشسته است.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی  رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به درگذشت دو تن از اهالی رسانه  نوشت:

«جامعه‌ی رسانه‌ای ایران، به سوگ دو دوست ارزشمند خود نشسته است. فواد شمس و وصال روحانی چهره‌های شناخته شده رسانه‌ای ایران به دیار حق شتافتند.

تعهد، کوشابودن و ایران‌دوستی از مهم‌ترین خصلت‌های آنان بود. رحمت خدا بر ایشان.

به خانواده، دوستان، همکاران و عزیزان این دو دوست سفرکرده تسلیت می‌گویم. در غم شما شریکیم.

به‌ عنوان نماینده‌ اهالی رسانه در دولت، وظیفه خود می‌دانم تا با دعوت از نمایندگان انجمن‌های صنفی و رسانه‌های مستقل، در نشستی، به بررسی برخی رنج‌های روحی روزنامه‌نگاران بپردازیم.»

 

