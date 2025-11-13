به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به درگذشت دو تن از اهالی رسانه نوشت:

«جامعه‌ی رسانه‌ای ایران، به سوگ دو دوست ارزشمند خود نشسته است. فواد شمس و وصال روحانی چهره‌های شناخته شده رسانه‌ای ایران به دیار حق شتافتند.

تعهد، کوشابودن و ایران‌دوستی از مهم‌ترین خصلت‌های آنان بود. رحمت خدا بر ایشان.

به خانواده، دوستان، همکاران و عزیزان این دو دوست سفرکرده تسلیت می‌گویم. در غم شما شریکیم.

به‌ عنوان نماینده‌ اهالی رسانه در دولت، وظیفه خود می‌دانم تا با دعوت از نمایندگان انجمن‌های صنفی و رسانه‌های مستقل، در نشستی، به بررسی برخی رنج‌های روحی روزنامه‌نگاران بپردازیم.»