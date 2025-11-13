مرکز درمانی بازداشتگاه قم با حضور رئیس سازمان زندانها افتتاح شد
مرکز درمانی بازداشتگاه قم با مبلغی بالغ بر دو میلیارد تومان از محل اعتبارات ادارهکل زندانهای استان قم در راستای رعایت حقوق شهروندی زندانیان افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، همزمان با سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان قم، محمدی رئیس سازمان زندانها از بازداشتگاه ساحلی این شهر بازدید کرد.
در این سرکشی میدانی مرکز جدید بهداشتی و درمانی این مرکز نیز پس از «نوسازی، تجهیز کامل و افزایش مساحت بنا»، با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و بهداشتی زندانیان و توسعه دسترسی به خدمات سلامت در بازداشتگاه قم افتتاح شد.
وی همچنین در جمع کارکنان و بویژه درمیان زندانیان حضور یافت و از بخشهای مختلف بازدید به عمل آورد.
محمدی در این حین با تاکید بر توسعه اشتغال و حرفهآموزی در زندانها این موضوع را بستری ایدهآل برای تحقق اهداف سازمانی و بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه دانست.
گفتنی است برای احداث و تجهیز این مرکز درمانی، مبلغی بالغ بر دو میلیارد تومان از محل اعتبارات ادارهکل زندانهای استان قم هزینه شده است.
افتتاح این مجموعه در راستای سیاستهای سازمان زندانها مبنی بر توجه ویژه به سلامت زندانیان و ارتقای زیرساختهای درمانی در مراکز اصلاحی و تربیتی انجام گرفته است.