تاکید قائمپناه بر لزوم رفع بوی نامطبوع اتوبان تهران - قم
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به وضعیت بوی نامطبوع در مسیر اتوبان قم - تهران از وزارتخانه های مربوطه و شهرداریها خواست با تدوین برنامه مشترک بوی نامطبوع این مسیر را برطرف کنند.
به گزارش ایلنا، نشست کارگروه ملی پسماند به ریاست محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، و با حضور شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، و جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاههای اجرایی در خصوص دلایل اصلی بوی نامطبوع اتوبان تهران قم و چگونه رفع کردن آن برگزار شد.
در ابتدای جلسه، محمد جعفر قائمپناه با اشاره به تفاوت ماهوی میان فاضلاب شهری و کمپوست، گفت: فاضلاب و کمپوست دو مقوله کاملاً متفاوت هستند. در فرآیند تولید کمپوست، حتی در صورت نبود تفکیک از مبدأ، مواد پلاستیکی از چرخه حذف میشوند و ترکیب نهایی آن متفاوت از پسماند خام است.
وی با تاکید بر اینکه باید مبانی علمی در تصمیمگیریها رعایت شود، افزود: اگر استانداردی وجود دارد، همه دستگاهها موظفاند آن را ملاک عمل قرار دهند. اگر کسی به استاندارد فعلی نقدی دارد، باید با استناد علمی و شواهد پژوهشی و نه بر اساس حدس و گمان دلایل خود را ارائه کنند.
معاون اجرایی رئیسجمهور اضافه کرد: زمان جذب فلزات سنگین در خاک و تأثیر آن بر محصولات کشاورزی فرآیندی طولانی است و نمیتوان بدون پشتوانه علمی درباره آثار سمی آن قضاوت کرد. باید آزمایشهای دقیق و مستند انجام شود و نتایج آن مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
قائم پناه افزود: استانداردهای ملی باید مبنای کار همه دستگاهها باشد. در صورت وجود نظر علمی جدید، آن هم باید بهصورت مستند و رسمی به اداره استاندارد کشور ارائه و بررسی شود.
وی در ادامه با اشاره به بررسی وضعیت بوی نامطبوع در مسیر اتوبان قم تهران گفت: طبق گزارشهای سازمان بازرسی، مجتمع دامگستر بیشترین نقش را در ایجاد بوی نامطبوع این منطقه دارد. بر همین اساس، با تدبیر سازمان بازرسی و تدوین برنامه مشترک بین وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی و شهرداریها، هر کدام از این سه دستگاه در جلسه آینده کارگروه ملی پسماند، گزارش اجرایی خود را ارائه کنند تا با اجرای کامل طرح، بوی نامطبوع این مسیر در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: این موضوع از اهمیت ملی برخوردار است و باید با جدیت پیگیری شود تا مسافران و هموطنانی که از مسیر قم تهران تردد میکنند، با این معضل مواجه نباشند.
قائم پناه همچنین بر لزوم تدوین یک چارچوب ملی برای مدیریت پسماند متناسب با اقلیم هر منطقه کشور تأکید کرد و گفت: شهرداریها و استانداریها باید براساس شرایط بومی خود، برنامه عملیاتی زمانبندیشدهای برای مدیریت زباله تدوین و ارائه کنند. برای نمونه در مناطق شمالی کشور باید سهم زبالهسوزی، بازیافت، کمپوست و دفن بهداشتی مشخص شود تا بر مبنای استاندارد جهانی عمل کنیم.
وی با اشاره به ضرورت نظارت و پیگیری مستمر، افزود: همانگونه که میزان ساخت مدرسه یا نیروگاه خورشیدی پایش میشود، باید شاخص مدیریت پسماند و آموزش زیستمحیطی نیز در ارزیابی عملکرد استانها لحاظ شود.
گزارش سازمان بازرسی و تأکید بر برخورد با ترک فعل دستگاهها
در ادامه جلسه، افشین سهراب خان رئیس منطقه یک کشوری سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان تهران، با اشاره به گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور گفت: در گزارش سازمان، نقاط آلودهکننده بهصورت دقیق مشخص و وظایف هر دستگاه تعیین شده است. با این حال، برخی دستگاهها در اجرای مصوبات کوتاهی کردهاند و حتی در بازدیدهای میدانی مصوب نیز حضور نیافتهاند.
وی افزود: بازدید از مجتمع دامگستر به دلیل برخی بهانهها مانند اعلام وجود تب برفکی لغو شد، در حالی که قرار بود بازدید صرفاً از محیط بیرونی و تاسیسات انجام شود. این تاخیرها در روند اجرای مصوبات تاثیر منفی داشته است.
مدیرکل بازرسی استان تهران تصریح کرد: اگر دستگاهها در زمان مقرر برنامههای مصوب خود را اجرا نکنند، سازمان بازرسی طبق ماده ۱۰ قانون بازرسی کل کشور، برخورد قضایی لازم را انجام خواهد داد. این به معنای ترک فعل دستگاههاست و در صورت تکرار، گزارش به دادستانی ارسال خواهد شد.