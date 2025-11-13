خبرگزاری کار ایران
اگر ما آب داشته باشیم بدون شک این آب به ایران هم خواهد رسید

سخنگوی حکومت افغانستان گفت: ما مشکلاتی درباره معاهده حقابه از رودخانه هیرمند نداریم و اگر ما آب داشته باشیم بدون شک این آب به ایران هم خواهد رسید و این یک جریان طبیعی است که ما جلوی جریان آب را نمی‌گیریم و در این زمینه افهام و تفهیم نیز وجود دارد.

به گزارش ایلنا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان در گفت‌وگویی در پاسخ این پرسش که مقامات حکومت افغانستان بر پایبندی خودشان بر معاهده حقابه هیرمند تاکید کرده‌اند، اما در عمل آن طور که باید و شاید انتظارات برآورده نشده است، به نظر شما مقامات دو کشور چگونه می‌توانند به راه حلی برسند که هر دو طرف از آن راضی باشند، تصریح کرد: به نظر من نارضایتی‌هایی که پیش آمده ناشی از تغییرات اقلیمی بوده است، سال گذشته ما شاهد ریزش برف و باران نبودیم و تمام منابع آبی در افغانستان خشک شده است یعنی ذخایر دریای (رودخانه) هیرمند در سال گذشته پایین آمد که بر وضعیت برق در قندهار و جا‌های دیگر تاثیر گذاشت و توربین‌ها از کار افتاد و این آفتی است که پیش آمد همان گونه که جمهوری اسلامی ایران در برخی مناطق با خشکسالی مواجه شد برخی مناطق افغانستان نیز با خشکسالی مواجه بود.

وی تاکید کرد: در اصول ما مشکلاتی درباره معاهده حقابه از رودخانه هیرمند نداریم و اگر ما آب داشته باشیم بدون شک این آب به ایران هم خواهد رسید و این یک جریان طبیعی است که ما جلوی جریان آب را نمی‌گیریم و در این زمینه افهام و تفهیم نیز وجود دارد گاهی اوقات هیئت‌ها از ایران آمده است و مسئولان افغانستان پاسخ خوبی را ارائه کردند.

 

