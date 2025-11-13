به گزارش ایلنا، سردار شکارچی در حاشیه مراسم بزرگداشت شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم و یاران شهیدش که صبح امروز (پنجشنبه) در مجتمع امام رضا نیروی هوافضای سپاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راز ماندگاری شهید طهرانی‌مقدم توسل به حضرت زهرا (س) بود. همه شهدای عزیزمان در طول انقلاب اسلامی چنین صفتی داشتند؛ ولی این صفت در شهید طهرانی‌مقدم بسیار برجسته بود.

سردار شکارچی افزود: توسل به حضرت زهرا (س) در شهیدان سلامی، حاجی‌زاده، کاظمی، محمود باقری و همه شهدای قهرمان هوافضا بسیار برجسته بود.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: نیروی هوافضا، نیروی متصل به حضرت زهرا (س) است و این نیرو در روند رو به صعود خود، روز به روز باشکوه‌تر، باصلابت‌تر و مقتدرتر پیش می‌رود تا پرچم را تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به صاحب اصلی آن برسانیم.

وی با اشاره به یکی از جملات برجسته سردار شهید طهرانی‌مقدم مبنی بر نابودی اسرائیل جنایتکار، گفت: شهید طهرانی‌مقدم آرزوی نابودی رژیم صهیونیستی را داشت و این آرزو ان‌شاءالله برآورده خواهد شد.

سردار شکارچی در ادامه با اشاره به جای خالی شهیدانی همچون حاجی‌زاده در مراسم امروز، گفت: خون شهیدانی همچون امیرعلی حاجی‌زاده می‌جوشد و روز به روز این خون‌ها بر قدرت جمهوری اسلامی می‌افزاید.

معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: ما به برکت خون شهدای والامقامی همچون باقری، رشید، سلامی، طهرانی‌مقدم، شادمانی، حاجی‌زاده، محمود باقری و سایر شهدای عزیز، به هیچ عنوان ضعیف نمی‌شویم. هر یک نفر از این شهدای عزیز که به ملکوت اعلی عروج پیدا می‌کند، به همان مقدار جمهوری اسلامی ایران مقتدر‌تر می‌شود.

انتهای پیام/