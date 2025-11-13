رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق طی پیامی مطرح کرد؛
انتخابات پارلمان عراق نشان از پایبندی مردم به اصول مردمسالاری
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق در پیامی به مناسبت برگزاری موفقیت آمیز انتخابات مجلس در این کشور تاکید کرد: مشارکت گسترده و آگاهانه مردم عراق در انتخابات، نشانگر بلوغ سیاسی، وحدت ملی و پایبندی ملت عراق به اصول مردمسالاری و قانونگرایی است.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و برادر عراق
با سلام و احترام
گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، موفقیت ملت بزرگ عراق در برگزاری باشکوه و همدلانه انتخابات مجلس نواب را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکند.
این مشارکت گسترده و آگاهانه، نشانگر بلوغ سیاسی، وحدت ملی و پایبندی ملت عراق به اصول مردمسالاری و قانونگرایی است؛ امری که در پرتو هدایتهای حکیمانه و رهبری دلسوزانه مرجعیت عالی دینی عراق بهویژه حضرت آیتالله العظمی سیستانی (دام ظلّه) تحقق یافته است.
همچنین از تمامی احزاب، گروههای سیاسی، نهادهای اجرایی و نیروهای امنیتی که با همدلی و تلاش صادقانه زمینه برگزاری آرام، منظم و شفاف انتخابات را فراهم کردند، قدردانی میشود.
گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، ضمن تبریک به منتخبین ملت عراق در دوره جدید مجلس نواب، آمادگی کامل خود را برای برقراری ارتباط مستقیم، تشکیل نشستهای مشترک، تبادل هیأتهای پارلمانی و توسعه همکاریهای دوجانبه در جهت منافع دو ملت اعلام میدارد.
مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار نمایندگان منتخب ملت عراق ایستاده و از گسترش روابط دوستانه و همکاریهای راهبردی میان دو کشور حمایت خواهد کرد.
با آرزوی عزت، پیشرفت و رفاه برای ملت عزیز عراق و موفقیت برای منتخبان مردم در مسیر خدمت به کشورشان.