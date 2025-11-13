به گزارش ایلنا، محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق طی پیامی به دولت و ملت عراق برگزاری موفق انتخابات را در این کشور تبریک گفت و تأکید کرد: این انتخابات، نشانگر بلوغ سیاسی، وحدت ملی و پایبندی ملت عراق به اصول مردم‌سالاری و قانون‌گرایی است.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و برادر عراق

با سلام و احترام

گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، موفقیت ملت بزرگ عراق در برگزاری باشکوه و همدلانه انتخابات مجلس نواب را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کند.

این مشارکت گسترده و آگاهانه، نشانگر بلوغ سیاسی، وحدت ملی و پایبندی ملت عراق به اصول مردم‌سالاری و قانون‌گرایی است؛ امری که در پرتو هدایت‌های حکیمانه و رهبری دلسوزانه مرجعیت عالی دینی عراق به‌ویژه حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (دام ظلّه) تحقق یافته است.

همچنین از تمامی احزاب، گروه‌های سیاسی، نهادهای اجرایی و نیروهای امنیتی که با همدلی و تلاش صادقانه زمینه برگزاری آرام، منظم و شفاف انتخابات را فراهم کردند، قدردانی می‌شود.

گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، ضمن تبریک به منتخبین ملت عراق در دوره جدید مجلس نواب، آمادگی کامل خود را برای برقراری ارتباط مستقیم، تشکیل نشست‌های مشترک، تبادل هیأت‌های پارلمانی و توسعه همکاری‌های دوجانبه در جهت منافع دو ملت اعلام می‌دارد.

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار نمایندگان منتخب ملت عراق ایستاده و از گسترش روابط دوستانه و همکاری‌های راهبردی میان دو کشور حمایت خواهد کرد.

با آرزوی عزت، پیشرفت و رفاه برای ملت عزیز عراق و موفقیت برای منتخبان مردم در مسیر خدمت به کشورشان.

انتهای پیام/