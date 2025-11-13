به گزارش ایلنا،نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با شورای مرکزی دوره دهم و روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها صبح امروز ( پنج شنبه ۲۲ آبان ماه) در شهر گرگان، برگزار شد.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در این نشست با تأکید بر هماهنگی و تعامل مثبت میان این کمیسیون و شورای مرکزی نظام مهندسی، گفت: در حال حاضر شاهد بهترین دوران همکاری و هم‌ افزایی میان مجلس و سازمان نظام مهندسی ساختمان هستیم و باید از این فرصت برای حل چالش‌های حوزه مهندسی کشور استفاده کرد.

وی با اشاره به ضرورت دقت در فرآیند طراحی و ساخت ساختمان‌ها اظهار کرد: ساختمان‌سازی با سرمایه زندگی مردم گره خورده است و باید به نحوی انجام شود که امنیت، کیفیت و ایمنی در آن تضمین شود.

رضایی‌ کوچی بر هماهنگی نقشه‌های معماری، سازه و تأسیسات تأکید کرد و پیشنهاد داد تیم‌های طراحی به صورت یکپارچه فعالیت کنند تا از تضاد نقشه‌ها جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: نظارت مستمر و مؤثر مهندسان بر اجرای پروژه‌ها باید تقویت شود و گزارش‌های ناظران دارای ضمانت اجرایی باشد.

وی خواستار استفاده از سامانه‌های دیجیتال برای ثبت گزارش‌ها و جلوگیری از امضاهای صوری شد و گفت: هرچند این تخلفات محدود است، اما می‌تواند به اعتبار حرفه مهندسی آسیب بزند.

این نماینده مردم در مجلس همچنین بر استفاده از مصالح استاندارد و دارای شناسنامه فنی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین ساختمانی مانند بتن خود تراکم و فولاد با مقاومت بالا و آموزش فنی کارگران ساختمانی تأکید کرد و افزود: ارتقای مهارت کارگران در زمینه ایمنی، بتن‌ ریزی و آرماتوربندی نقش مهمی در کیفیت ساخت‌وساز دارد.

رضایی‌ کوچی به اهمیت تاب‌ آوری ساختمان‌ها در برابر حوادثی مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به مباحث ۲۱ و ۳ مقررات ملی ساختمان، از جمله پدافند غیرعامل و ایمنی حریق شد.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی ساختمان‌های آسیب‌پذیر در شهرها و اجرای طرح تدریجی مقاوم‌ سازی تأکید کرد و با بیان اینکه باید نظام رتبه‌بندی شرکت‌های ساختمانی تدوین شود، گفت: "هر فرد یا شرکت نباید بدون صلاحیت لازم در هر سطحی وارد ساخت‌وساز شود."

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین به وضعیت نامطلوب درآمد مهندسان پایه سه اشاره کرد و گفت: مهندسان جوان سرمایه ملی کشورند و نباید به‌ دلیل کم‌ درآمدی از این حرفه فاصله بگیرند.

وی با اشاره به اینکه در اصلاح قانون جدید، سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نهاد غیردولتی و حرفه‌ای تعریف شده است، افزود: این تعریف با هدف تقویت استقلال و جایگاه حرفه‌ای سازمان در کمیسیون به تصویب رسیده است.

این نماینده مردم در مجلس دو محور کلیدی را مورد تأکید قرار داد: الزام صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌ها و تدوین برنامه جامع نگهداری ساختمان‌ها، که به گفته او، می‌تواند به اشتغال مهندسان و بهبود معیشت آنان کمک کند.

رضایی‌ کوچی در پایان گفت: با وجود ارسال لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی به هیئت‌رئیسه مجلس، کمیسیون عمران آمادگی دارد تا در صورت ارائه پیشنهادهای جدید از سوی سازمان نظام مهندسی، آن‌ها را در قالب طرح‌های نمایندگان بررسی و در روند نهایی قانون لحاظ کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان: تداوم همکاری با کمیسیون عمران، مسیر اصلاح قانون و تقویت کارآمدی سازمان را هموار می‌کند

امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در این نشست بر تداوم همکاری و هم‌ افزایی میان کمیسیون عمران و سازمان نظام مهندسی تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری نخستین نشست مشترک میان اعضای کمیسیون عمران و شورای مرکزی نظام مهندسی گفت: این جلسه زمینه‌ای برای بررسی دقیق اصلاح قانون نظام مهندسی و ارتقای استقلال، کارآمدی و چابکی سازمان فراهم کرده است لذا ضمن قدردانی از حمایت‌های کمیسیون عمران در روند اصلاح قانون، تقاضا داریم که در اصلاحات جدید، توجه ویژه‌ای به بهبود وضعیت بیمه مهندسان، تعیین دوره‌های مسئولیت، و ارتقای جایگاه حرفه‌مندان در فرایند ساخت‌وساز کشور شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی افزود: هماهنگی برای طرح پیشنهادهای استانی و رعایت زمان‌بندی جلسات صورت گرفته تا موضوعات دارای اولویت با مشارکت نمایندگان مجلس و مسئولان استانی بررسی شود.

مقومی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با همکاری نزدیک مجلس و سازمان، دوره دهم نظام مهندسی ساختمان با تحولات مثبت و ارتقای کارآمدی مهندسی کشور همراه باشد.

به گزارش خانه ملت، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان نیز در این نشست گزارشی از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود ارائه کرد. پس از آن، اعضای شورای مرکزی و رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.

از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست، می‌توان به افزودن رشته شهرسازی به قانون نظام مهندسی و حضور نماینده سازمان نظام مهندسی در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور با حق رأی اشاره کرد.

سایر موضوعات مورد تأکید شامل ایجاد پیند میان سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی با فرآیند ساخت‌وساز، کاهش تعداد آزمون‌ها با هدف ارتقای کیفیت، ساماندهی بیمه مهندسان، رفع مشکلات حوزه مسکن، افزایش اختیارات سازمان‌ها در صدور پروانه ساختمان، ارزیابی عملکرد مهندسان، رسیدگی به شکایات و تقویت عملکرد شوراهای انتظامی بود.

همچنین، لزوم توجه به خدمات نظام مهندسی، بهبود وضعیت مالی سازمان‌ها، چاره‌اندیشی برای کاهش درآمد و تأمین منابع پایدار مالی، تقویت خودگردانی سازمان، مشارکت اعضا در کمیسیون ماده ۱۰۰، ارتقای شناسنامه فنی ساختمان و اداره سازمان توسط ارکان داخلی آن از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست عنوان شد.

شایان ذکر است؛ عبدالجلال ایری، مجتبی یوسفی، سید جمال موسوی، شارلی انویه تکیه، یاسر عربی، ابراهیم نجفی، مریم عبداللهی، غلامرضا شریعتی اندراتی، عباس صوفی، حبیب قاسمی، محمد نصیری از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس نیز در این نشست حضور داشتند و هر کدام به بیان نکته نظرات خودشان پیرامون عملکرد سازمان نظام مهندسی و مهندسان پرداختد.

انتهای پیام/