علی زینی‌وند در جمع معاونان سیاسی استانداران و فرمانداران مناطق جنوبی کشور در قشم با بیان اینکه «دوره‌های مسئولیت کوتاه است اما اثرات عملکرد مدیران ماندگار می‌ماند»، افزود: تفاوت مدیران موفق و ماندگار با دیگران در داشتن ابتکار، نوآوری و فهم درست از شرایط کشور است. فرمانداری که بتواند در شهرستان خود احساس تعلق و وحدت میان اقشار مختلف مردم ایجاد کند، نامش در ذهن‌ها باقی می‌ماند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به گفتمان دولت چهاردهم با عنوان «وفاق»، تصریح کرد: وفاق به معنای استفاده از همه ظرفیت‌ها و دیدن همه مردم است، نه تقسیم کرسی‌های مدیریتی بین گروه‌های ذی‌نفوذ. ما باید به عنوان مدیران دولت، خود را مسئول همه مردم بدانیم؛ از نماز شب‌خوان تا کسانی با اعتقادات متفاوت تر، از دختر محجبه تا کم حجاب ترها. فرماندارِ واقعی فرماندار همه مردم است.

او تأکید کرد: وفاق نباید صرفاً در سطح شعار باقی بماند: اگر این راهبرد رئیس‌جمهور و وزیر کشور را قبول داریم، باید بر اساس آن عمل کنیم؛ یعنی از همه توانمندان برای اداره کشور استفاده کنیم و مردم را خط‌کشی نکنیم.

زینی‌وند در ادامه سخنان خود یکی از چالش‌های اصلی کشور را «گسست در هویت ملی» دانست و گفت: در برخی حوزه‌ها تعلق عمومی به کشور ضعیف شده است. مقام معظم رهبری سال‌ها پیش بر بازنویسی سیاست‌های کلی هویت بر پایه سه مؤلفه ایرانی، اسلامی و انقلابی تأکید کردند، اما ما در اجرای این سیاست‌ها بیشتر شعار داده‌ایم تا عمل.

او با تشریح این سه مؤلفه اظهار داشت: جامعه ایران ترکیبی از گرایش‌های اسلامی، ایرانی و انقلابی است و هیچ گروهی نباید از چتر نظام جمهوری اسلامی خارج بماند. اگر تمرکز مدیران فقط بر یک مؤلفه باشد، بخش‌های دیگر جامعه احساس بیگانگی می‌کنند و این موجب چندپارگی اجتماعی می‌شود.

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش وزارت کشور در افزایش سرمایه اجتماعی تصریح کرد: ما در ایجاد تسهیلات برای فعالیت‌های حزبی، هیچ تفاوتی میان حامیان و رقبای دولت قائل نیستیم. از نظر وزارت کشور، حزبی که از رئیس‌جمهور حمایت کرده با حزبی که تا آخرین لحظه در صف رقیب بوده، باید از حقوق برابر برخوردار باشد. این عدالت و شفافیت است که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه «ایران نباید دچار چندپارگی هویتی شود»، افزود: دشمنان ما در پی تضعیف انسجام ملی‌اند، اما ما باید از تجربه‌های تلخ گذشته درس بگیریم و همه اقشار را زیر پرچم جمهوری اسلامی نگه داریم. امروز وظیفه ما به عنوان مدیران میانی نظام، احیای هویت ملی و وفاق عمومی است.

زینی‌وند در پایان از فرمانداران خواست در مدیریت انتخابات پیش‌رو نیز بر همین مبنا عمل کنند و گفت: در انتخاب معتمدین هیأت‌های اجرایی باید نگاه فراگیر داشته باشید تا همه اقشار و سلایق اجتماعی در فرایند انتخابات حضور و احساس مشارکت داشته باشند. این آزمونی برای تحقق واقعی گفتمان وفاق در کشور است.

