امروز صورت گرفت؛
بازدید دادستان کل کشور از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه در قم
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد دادستان کل کشور امروز از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه در قم بازدید کرد.
به گزارش ایلنا،در جریان سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان قم، حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد دادستان کل کشور با حضور در جمع اعضای مرکز تحقیقات فقهی حقوقی دستگاه قضائی، با پژوهشگران و محققان فعال در عدلیه دیدار و گفتوگو کرد.
دادستان کل کشور با تأکید بر اهمیت تغذیه علمی و فکری قضات گفت: پاسخگویی سریع و دقیق به نیازهای علمی و فقهی قضات از جایگاه ویژهای در ارتقای دادرسی و اجرای عدالت برخوردار است.
حجتالاسلام والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم و جمعی از قضات و کارکنان دادسرا و محاکم قضایی، دادستان کل کشور را در این برنامه همراهی کردند