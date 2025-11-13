دستور قضایی برای حل مشکل ۳ ساله طرح آبرسانی به ۱۷ روستای منطقه کوهسارات مینودشت
اختلاف سهساله میان منابع طبیعی و آب و فاضلاب که آبرسانی به کوهسارات مینودشت استان گلستان را متوقف کرده بود، با ورود دادستانی حل شد.
به گزارش ایلنا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت: اختلاف بین منابع طبیعی و اداره آب و فاضلاب بر سر نحوه نصب لولههای انتقال، مهمترین علت معطل مانده ۳ ساله عملیات طرح آبرسانی به منطقه کوهسارات شهرستان مینودشت بود و اهالی ۱۷ روستای این منطقه با قطعی و فشار پایین آب آشامیدنی به ویژه در تابستان مواجه بودند.
مهدی رزاقی نژاد افزود: در جلسهای که با حضور مدیران دستگاههای متولی برگزار شد اختلاف بین اداره آب منطقهای و اداره منابع طبیعی حل، و قرار شد خطوط لوله با نظارت منابع طبیعی به نحوی عبور کند که سبب قطع درختان جنگلی نشود.
رزاقی نژاد افزود: به مسئولان اداره آب و فاضلاب هم ۴ ماه برای تکمیل و راه اندازی این خط انتقال فرصت داده شد و باید تا پایان امسال عملیات اجرایی خط انتقال، تکمیل و مردم این منطقه از آب اشامیدنی پایدار بهرهمند شوند.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: در صورت تاخیر در تکمیل این طرح، تعقیب قضایی در انتظار مسئولان متولی خواهد بود.
بخش کوهسارات مینودشت با مرکزیت دوزین با ۱۷ روستا و ۲۱ هزار نفر جمعیت در فاصله ۳۵ کیلومتری از شهر مینودشت قرار دارد.