خبرگزاری کار ایران
در دیدار سفیر ایران در پکن  با معاون وزیر امور خارجه چین مطرح شد:

برنامه ریزی ایران و چین برای گرامیداشت پنجاه و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور

دردیدار سفیر ایران در پکن با معاون وزیرامور خارجه چین، درخصوص مسائل دوجانبه و راهکارهای ارتقاء روابط دو کشور و برنامه ریزی برای گرامیداشت پنجاه و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین گفتگو شد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در دیدار با معاون وزیرامور خارجه چین با تشریح آخرین تحولات ایران و منطقه ، روابط ایران و چین را در این شرایط بسیارمهم دانست و با توجه به مسائل بین المللی و منطقه ی براهمیت روابط تهران و پکن ، تاکید کرد.

سفیرایران درچین ، با اشاره به اینکه سال آینده پنجاه و پنجمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور است ، از برنامه ریزی ویژه برای گرامی داشت این مناسبت در ایران و چین خبرداد و افزود: پنجاه و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور در سال آینده  فرصتی برای ارتقای توسعه بیشتر روابط ایران و چین خواهد بود.

نماینده ویژه و تام الاختیاررئیس جمهور ایران در چین  با بیان اینکه  راهبرد روابط ایران و چین روز به روز پررنگتر می شود گفت : طرف ایرانی حاضر به همکاری با چین برای تقویت مبادلات دوجانبه و تعمیق همکاری ها در زمینه های مختلف تحت اجماع مهم  سران دو کشور است.

معاون وزیر امور خارجه چین هم در این دیدار با اشاره به دیدار اخیر سران دو کشور گفت:  روسای جمهور ایران و چین دریکسال گذشته ، دوبار  برای رسیدن به اجماع مهم در مورد تعمیق روابط چین و ایران و ایجاد دستورالعمل های استراتژیک ملاقات کرده اند و ما مکلف به اجرایی کردن این توافقات هستیم.

آقای «میائو » با اشاره به فرارسیدن پنجاه و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین گفت :  پکن حاضر است دست در دست با تهران درراستای تقویت همکماری های  دوجانبه و چندجانبه تلاش کرده  و مشارکت استراتژیک جامع بین چین و ایران را به سطح بالاتری ارتقا دهد.

 

