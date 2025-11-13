حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در شهرستان کهک قم

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور ۲۲ آبان در جریان سفر استانی رئیس و اعضای شورای عالی قوه قضائیه به قم، به نمایندگی از رئیس عدلیه، علاوه بر برنامه‌هایی در مرکز استان، به شهرستان کهک سفر خواهد کرد.

حضور در جلسه شورای تامین شهرستان کهک از جمله برنامه‌های رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور است.

نماینده رئیس قوه قضاییه در بدو ورود به استان قم، مضجع کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها را زیارت کرد.

