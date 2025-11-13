خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امروز صورت گرفت؛

حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در شهرستان کهک قم

حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در شهرستان کهک قم
کد خبر : 1713493
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور امروز (پنجشنبه ۲۲ آبان) در حریان سفر به قم در جلسه شورای تامین شهرستان کهک شرکت می‌کند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور ۲۲ آبان در جریان سفر استانی رئیس و اعضای شورای عالی قوه قضائیه به قم، به نمایندگی از رئیس عدلیه، علاوه بر برنامه‌هایی در مرکز استان، به شهرستان کهک سفر خواهد کرد.

حضور در جلسه شورای تامین شهرستان کهک از جمله برنامه‌های رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور است.

نماینده رئیس قوه قضاییه در بدو ورود به استان قم، مضجع کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها را زیارت کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ