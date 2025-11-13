در چهل و ششمین سفر استانی؛
رئیس قوه قضاییه وارد قم شد
رئیس قوه قضاییه در چهل و ششمین سفر استانی؛ وارد قم شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان چهل و ششمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز (پنجشنبه ۲۲ آبان) در سفری غیررسمی به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان قم شد.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان قم، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.
دیدار با مراجع عظام تقلید، قضات، مسئولان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به قم، از جمله برنامههای رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.
رییس قوه قضاییه در بدو ورود به قم حرم مطهر حضرت معصومه(س) را زیارت کرد و در این بین به گفتگو با زائرین و بررسی مشکلات قضایی انها پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحالوبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان (۲ مرتبه)، خوزستان و ایلام نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.