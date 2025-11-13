خبرگزاری کار ایران
امروز صورت گرفت؛

بازدید رئیس سازمان بازرسی از نمایشگاه دائمی دستاوردهای تولید و صنعت استان قم

بازدید رئیس سازمان بازرسی از نمایشگاه دائمی دستاوردهای تولید و صنعت استان قم
رئیس سازمان بازرسی با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم، از نمایشگاه دائمی دستاوردهای تولید و صنعت بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، خدائیان در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از نمایشگاه دائمی دستاوردهای تولید و صنعت استان قم بازدید کرد.

در ادامه این بازدید رئیس اتاق بازرگانی استان قم به تشریح اقدامات و دستاوردهای این حوزه پرداخت و حمایت های دستگاه قضایی به ویژه بازرسی کل استان قم را در رفع موانع تولید مورد اشاره قرار داد.

 

