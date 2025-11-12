انتصاب رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان با صدور حکمی ضمن انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تصریح کرد: انتظار دارد، با اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب و نظارت متقن بر حسن اجرای امور، ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت عظیم مشارکت مردم و صاحب‌نظران، نسبت به ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان، با هدف مدیریت بهینه مصرف و رفع پایدار ناترازی انرژی و همچنین عادلانه‌سازی یارانه‌ها، مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است؛

جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی

به استناد اصل 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (2) بند (الف) ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، نظر به مراتب تعهد و تجارب جناب عالی، به موجب این حکم، به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب می‌شوید. انتظار دارد؛ با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی، با اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب و نظارت متقن بر حسن اجرای امور، ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت عظیم مشارکت مردم و صاحب‌نظران، نسبت به ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان، با هدف مدیریت بهینه مصرف و رفع پایدار ناترازی انرژی و همچنین عادلانه‌سازی یارانه‌ها، مجدانه کوشا باشید.

مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادها، همکاری حداکثری را با جناب‌عالی در پیشبرد امور محوله به عمل آورند.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران