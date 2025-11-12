اجرای رزمایش اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور، متن کامل اطلاعیه سازمان پدافند غیرعامل بدین شرح است:

به اطلاع هم‌میهنان گرامی می‌رساند، در راستای اجرای مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور در زمینه‌ی ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی کشور و در ادامه‌ی رزمایش‌های برگزارشده به مناسبت ایام نکوداشت پدافند غیرعامل در آبان‌ماه، رزمایش «اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه» در روز جمعه ۲۳ آبان‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در برخی نقاط منتخب کشور برگزار خواهد شد.

این رزمایش از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور به‌منظور ارزیابی میزان آماده‌به‌کاری و قابلیت‌های فنی سامانه‌ی ارسال پیام اضطراری (Cell Broadcasting) اپراتور همراه اول و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا می‌شود.

سامانه‌ی ارسال پیام اضطراری از طریق شبکه‌ی تلفن همراه، قابلیتی است که در شرایط وقوع تهدیدها یا مخاطره‌های طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان، می‌تواند به‌صورت هدفمند هشدارهای لازم را به مشترکین مناطق در معرض آسیب یا مخاطره ارسال کند و نقشی مهمی در حفظ امنیت و ایمنی مردم ایفا نماید.

اجرای رزمایش در سایر اپراتورها نیز در زمان مقرر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در روز جمعه ۲۳ آبان‌ماه و در بازه‌ی زمانی ساعت ۱۰ تا ۱۲ برای برخی از مشترکین اپراتور همراه اول در نقاط منتخب کشور، پیام هشداری بر روی تلفن همراه ظاهر خواهد شد.

تأکید می‌شود: این هشدار صرفاً در چارچوب اجرای رزمایش بوده و هیچ‌گونه تهدید یا مخاطره‌ واقعی را منعکس نمی‌کند.

شکل و ظاهر پیام هشدار ممکن است بسته به نوع گوشی تلفن همراه متفاوت باشد، اما به‌طور معمول شامل متن کوتاهی مبنی بر اعلام رزمایش، همراه با صدا، لرزش و نمایش نماد هشدار بر روی صفحه‌ی تلفن همراه خواهد بود. نوع این پیام هشدار با پیامک متداول متفاوت است.

مشترکین محترم پس از دریافت پیام هشدار نیازی به انجام هیچ اقدامی ندارند و پیام پس از مدت کوتاهی به‌صورت خودکار پایان می‌یابد.

در صورتی که هر یک از مشترکین این پیام هشدار را دریافت نکرده باشند، نیز نیازی به انجام هیچ اقدامی نیست؛ چرا که این موضوع می‌تواند به دلیل قرارنگرفتن در مناطق منتخب رزمایش یا محدودیت فنی سامانه در ارسال پیام به آن منطقه باشد که کارشناسان فنی در حین برگزاری رزمایش آن را ارزیابی خواهند کرد.

در پایان، سازمان پدافند غیرعامل کشور از همکاری و همراهی صمیمانه‌ی مردم شریف در اجرای این رزمایش ملی صمیمانه قدردانی و در خواست می کند مردم عزیز اخبار و اطلاعات مربوط به این رزمایش را فقط از رسانه های رسمی و معتبر به ویژه رسانه ملی پیگیری کنند.