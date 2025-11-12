بررسی گزارش اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور در مجمع تشخیص مصلحت نظام
در دومین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش دولت و دستگاههای متولی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور را بررسی کردند.
جلسه روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۴ مجمع تشخیص به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور روسای قوای مجریه و مقننه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و شهرسازی و اکثریت اعضاء برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، به نمایندگی از دولت، گزارشی اقدامات و طرحهای اجرایی دولت، در مناطق «سواحل مکران»، «اروند»، «بوشهر»، «بندرعباس»، «خزر» و «جزایر و استانهای پسکرانه» را ارائه کرد.
همچنین عبدالعلیزاده نماینده رئیس جمهور در امور هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسه دریامحور و مکران از تدوین برنامه دولت برای توسعه دریامحور خبر داد.
پس از ارائه این گزارش، اعضای مجمع، موضوعات مطرح شده در گزارش دولت را بررسی و با نقد تاخیر در ارائه طرح جامع دولت و برخی از عقبماندگیها، اهتمام ویژه و تسریع در اجرای این سیاستها را به عنوان یک اولویت ملی خواستار شدند.
در پایان مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع، دولت برنامه جامع خود را در جلسه آینده مجمع، با تفکیک طرحها و درخصوص بندهای سیاستهای کلی ابلاغی توسعه دریامحور و میزان پیشرفت برنامه اجرایی ارائه کند.