خبرگزاری کار ایران
تمامی دستگاه‌ها باید نسبت به رفع ناترازی ها دغدغه‌مند باشند

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌ها باید دغدغه‌مند باشند و اقدامات مؤثری در زمینه رفع ناترازی‌ها و افزایش تولید در حوزه انرژی انجام دهند، گفت: در این راستا می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها و همچنین تجربیات متخصصان خارجی بهره گرفت تا ضمن ارتقای عملکرد، تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه تسریع در به ثمر رسیدن این پروژه‌ها نیز محقق شود.

به گزارش ایلنا، جلسه ارائه گزارش پیشرفت اجرای مهم‌ترین برنامه‌های افزایش تولید و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان، برگزار شد.

در این جلسه، موضوعات مرتبط با پیشرفت اجرایی و موانع پیشبرد «طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت»، «توسعه میادین مشترک به‌ویژه میدان نفتی آزادگان»، «افزایش تولید در میدان گازی پارس جنوبی» و «جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر)» مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این نشست با اشاره به لزوم افزایش سرعت و بهره‌وری در اجرای این پروژه‌ها، تأکید کرد: باید فرآیند و مسیر جدیدی برای پیگیری و توسعه طرح‌های مربوط به رفع ناترازی‌ها و افزایش تولید در حوزه انرژی ایجاد شود تا مولفه‌های هزینه و زمان در اجرای هر یک از پروژه‌ها کاهش یابد و در مقابل، کیفیت، سرعت و بهره‌وری روند اجرای آن‌ها به‌صورت چشمگیر افزایش پیدا کند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌ها باید دغدغه‌مند باشند و اقدامات مؤثری در زمینه رفع ناترازی‌ها و افزایش تولید در حوزه انرژی انجام دهند. در این راستا می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها و همچنین تجربیات متخصصان خارجی بهره گرفت تا ضمن ارتقای عملکرد، تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه تسریع در به ثمر رسیدن این پروژه‌ها نیز محقق شود.

رئیس‌جمهور افزود: در جلساتی که در خدمت مقام معظم رهبری برگزار می‌شود، ایشان همواره بر پیشگیری از هدررفت سوخت ناشی از گازهای مشعل تأکید دارند و این موضوع باید با جدیت در دستور کار همه بخش‌های مرتبط قرار گیرد.

پزشکیان همچنین دستور داد تا تمامی نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌های سازنده‌ای با یکدیگر برقرار کنند تا روند اجرایی این طرح‌ها و پروژه‌ها با سرعت بیشتری پیش برود و تصریح کرد: سازوکار اجرایی پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که واسطه‌ها و سوء‌استفاده‌گران نتوانند در مسیر اجرای طرح‌ها اختلال ایجاد کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعلام کرد: در صورت نیاز به هرگونه طرح، مصوبه یا دستورالعمل جدید برای تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه نفت و گاز، موضوع سریعاً بررسی و پیگیری می‌شود.

پزشکیان در پایان، بر ضرورت کاهش زمان اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: در راستای تقویت نظارت بر مدیریت عملکرد طرح‌ها، اقدامات زیرساختی لازم برای نصب دوربین در پروژه‌ها و سایت‌های نفتی در دستور کار قرار گیرد تا بتوان میزان پیشرفت هر یک از پروژه‌ها را به‌صورت دقیق و مستمر رصد و پیگیری کرد.

 

