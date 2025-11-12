در این جلسه، موضوعات مرتبط با پیشرفت اجرایی و موانع پیشبرد «طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت»، «توسعه میادین مشترک به‌ویژه میدان نفتی آزادگان»، «افزایش تولید در میدان گازی پارس جنوبی» و «جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر)» مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این نشست با اشاره به لزوم افزایش سرعت و بهره‌وری در اجرای این پروژه‌ها، تأکید کرد: باید فرآیند و مسیر جدیدی برای پیگیری و توسعه طرح‌های مربوط به رفع ناترازی‌ها و افزایش تولید در حوزه انرژی ایجاد شود تا مولفه‌های هزینه و زمان در اجرای هر یک از پروژه‌ها کاهش یابد و در مقابل، کیفیت، سرعت و بهره‌وری روند اجرای آن‌ها به‌صورت چشمگیر افزایش پیدا کند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌ها باید دغدغه‌مند باشند و اقدامات مؤثری در زمینه رفع ناترازی‌ها و افزایش تولید در حوزه انرژی انجام دهند. در این راستا می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها و همچنین تجربیات متخصصان خارجی بهره گرفت تا ضمن ارتقای عملکرد، تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه تسریع در به ثمر رسیدن این پروژه‌ها نیز محقق شود.

رئیس‌جمهور افزود: در جلساتی که در خدمت مقام معظم رهبری برگزار می‌شود، ایشان همواره بر پیشگیری از هدررفت سوخت ناشی از گازهای مشعل تأکید دارند و این موضوع باید با جدیت در دستور کار همه بخش‌های مرتبط قرار گیرد.

پزشکیان همچنین دستور داد تا تمامی نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌های سازنده‌ای با یکدیگر برقرار کنند تا روند اجرایی این طرح‌ها و پروژه‌ها با سرعت بیشتری پیش برود و تصریح کرد: سازوکار اجرایی پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که واسطه‌ها و سوء‌استفاده‌گران نتوانند در مسیر اجرای طرح‌ها اختلال ایجاد کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعلام کرد: در صورت نیاز به هرگونه طرح، مصوبه یا دستورالعمل جدید برای تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه نفت و گاز، موضوع سریعاً بررسی و پیگیری می‌شود.

پزشکیان در پایان، بر ضرورت کاهش زمان اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: در راستای تقویت نظارت بر مدیریت عملکرد طرح‌ها، اقدامات زیرساختی لازم برای نصب دوربین در پروژه‌ها و سایت‌های نفتی در دستور کار قرار گیرد تا بتوان میزان پیشرفت هر یک از پروژه‌ها را به‌صورت دقیق و مستمر رصد و پیگیری کرد.