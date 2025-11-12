تشریح عملکرد پنج ساله دادگستری کل استان تهران

به گزارش ایلنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح عملکرد پنج ساله دادگستری استان تهران با اشاره به پروژه‌های عمرانی این دادگستری گفت: مجتمع قضایی شهید سلیمانی که از سال ۱۳۸۳ با کمبود بودجه مواجه بود، پس از پیگیری‌های مدیریت دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۲ افتتاح شد و دادگستری شهرستان پردیس و ساختمان اصلی دادگستری پاکدشت پس از رکود چند ساله به بهره‌برداری رسیدند.

وی ضمن اشاره به تشکیل پنج هیأت مستشاری با حضور ۱۹ قاضی مجرب اظهار کرد: در این هیئت‌ها موضوعاتی همچون نحوه اعمال حق فسخ، خواسته‌های دو وجهی و اختیاری، بررسی ارزش واقعی خواسته‌ها و اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه‌ داد: ۱۱۴ واحد مددکاری و سه مرکز مشاوره برای ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها فعال شدند و واحد پالایش دادخواست و شکوائیه در تمامی واحدهای قضایی راه‌اندازی شد تا فرآیند ارجاع پرونده‌ها ساماندهی شود.

القاصی با بیان دستاوردهای ملموس مجموعه قضایی استان تهران در حوزه رسیدگی به پرونده‌های قضایی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مسن با کاهش ۴۳ درصدی مواجه شده‌اند، میانگین مدت زمان رسیدگی از ۹۳ روز به ۶۷ روز کاهش یافته و درصد ابلاغ الکترونیک آراء از ۹۰ به ۹۷ درصد افزایش یافته است. همچنین، سامانه کنترل تردد نیز از ۲۶ درصد به ۹۸ درصد رسیده و زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه از ۲۱۹ ساعت به ۱۱ ساعت کاهش یافته و پرونده‌های تمام الکترونیکی ۳۱ درصد افزایش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران مجموع کالاهای تعیین تکلیف شده گمرکات و اموال تملیکی را ۹۰ هزار و ۹۱۶ مورد به ارزش ۳۱۶ هزار میلیارد ریال ذکر کرد.

وی ضمن اشاره به وصول ۱۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال از مطالبات در پرونده‌های اقتصادی، از تعیین تکلیف ۸۹۷ مورد از پرونده‌های کثیرالشاکی به ارزش ۱۱ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

القاصی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸۶ دستگاه وسیله نقلیه توقیفی مرتبط با مواد مخدر و تعیین تکلیف ۴۵ هزار و ۸۰۰ دستگاه از وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های فراجا خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران به پرونده‌های مهم ملی و بین‌المللی اشاره کرد و گفت: دادگستری کل استان تهران در رسیدگی به پرونده‌های ملی و بین‌المللی همچون پرونده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان، دعاوی خانواده شهدای ناوشکن‌ها، حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی، کودتای نوژه و حمله تروریستی به حله عراق و پرونده گروهک‌ها و جاسوسان فعال بوده است.

وی ضمن اشاره به صدور بیش از ۱۸۰ فقره حکم علیه دولت آمریکا به دلیل خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی عنوان کرد: پرونده‌های اقتصادی مهم مانند شرکت‌های خودروسازی و پتروشیمی نیز با اقدامات قضایی و استرداد اموال به بیت المال همراه شد و مجموع مبالغ وصولی در این دوره شامل رد مال و جزای نقدی بالغ بر ۳۳۴ هزار میلیارد تومان و ۱۸ میلیون یورو بوده است.

القاصی با تأکید بر استمرار مسیر عدالت در دادگستری استان تهران گفت: مسیر توسعه زیرساخت‌ها و خدمات قضایی همچنان با قوت ادامه دارد.

وی افزود: هدف دادگستری استان تهران ارتقای عدالت، افزایش رضایت مراجعان، ایجاد بستری امن و مطمئن برای خدمت‌رسانی به مردم و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه است.