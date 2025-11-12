تشریح عملکرد پنج ساله دادگستری کل استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران عملکرد پنج ساله دادگستری استان تهران را تشریح و تاکید کرد: هدف دادگستری استان تهران ارتقای عدالت، افزایش رضایت مراجعان، ایجاد بستری امن و مطمئن برای خدمترسانی به مردم و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه است.
به گزارش ایلنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح عملکرد پنج ساله دادگستری استان تهران با اشاره به پروژههای عمرانی این دادگستری گفت: مجتمع قضایی شهید سلیمانی که از سال ۱۳۸۳ با کمبود بودجه مواجه بود، پس از پیگیریهای مدیریت دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۲ افتتاح شد و دادگستری شهرستان پردیس و ساختمان اصلی دادگستری پاکدشت پس از رکود چند ساله به بهرهبرداری رسیدند.
وی ضمن اشاره به تشکیل پنج هیأت مستشاری با حضور ۱۹ قاضی مجرب اظهار کرد: در این هیئتها موضوعاتی همچون نحوه اعمال حق فسخ، خواستههای دو وجهی و اختیاری، بررسی ارزش واقعی خواستهها و اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: ۱۱۴ واحد مددکاری و سه مرکز مشاوره برای ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پروندهها فعال شدند و واحد پالایش دادخواست و شکوائیه در تمامی واحدهای قضایی راهاندازی شد تا فرآیند ارجاع پروندهها ساماندهی شود.
القاصی با بیان دستاوردهای ملموس مجموعه قضایی استان تهران در حوزه رسیدگی به پروندههای قضایی خاطرنشان کرد: پروندههای مسن با کاهش ۴۳ درصدی مواجه شدهاند، میانگین مدت زمان رسیدگی از ۹۳ روز به ۶۷ روز کاهش یافته و درصد ابلاغ الکترونیک آراء از ۹۰ به ۹۷ درصد افزایش یافته است. همچنین، سامانه کنترل تردد نیز از ۲۶ درصد به ۹۸ درصد رسیده و زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه از ۲۱۹ ساعت به ۱۱ ساعت کاهش یافته و پروندههای تمام الکترونیکی ۳۱ درصد افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران مجموع کالاهای تعیین تکلیف شده گمرکات و اموال تملیکی را ۹۰ هزار و ۹۱۶ مورد به ارزش ۳۱۶ هزار میلیارد ریال ذکر کرد.
وی ضمن اشاره به وصول ۱۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال از مطالبات در پروندههای اقتصادی، از تعیین تکلیف ۸۹۷ مورد از پروندههای کثیرالشاکی به ارزش ۱۱ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال خبر داد.
القاصی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸۶ دستگاه وسیله نقلیه توقیفی مرتبط با مواد مخدر و تعیین تکلیف ۴۵ هزار و ۸۰۰ دستگاه از وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگهای فراجا خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران به پروندههای مهم ملی و بینالمللی اشاره کرد و گفت: دادگستری کل استان تهران در رسیدگی به پروندههای ملی و بینالمللی همچون پرونده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان، دعاوی خانواده شهدای ناوشکنها، حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی، کودتای نوژه و حمله تروریستی به حله عراق و پرونده گروهکها و جاسوسان فعال بوده است.
وی ضمن اشاره به صدور بیش از ۱۸۰ فقره حکم علیه دولت آمریکا به دلیل خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی عنوان کرد: پروندههای اقتصادی مهم مانند شرکتهای خودروسازی و پتروشیمی نیز با اقدامات قضایی و استرداد اموال به بیت المال همراه شد و مجموع مبالغ وصولی در این دوره شامل رد مال و جزای نقدی بالغ بر ۳۳۴ هزار میلیارد تومان و ۱۸ میلیون یورو بوده است.
القاصی با تأکید بر استمرار مسیر عدالت در دادگستری استان تهران گفت: مسیر توسعه زیرساختها و خدمات قضایی همچنان با قوت ادامه دارد.
وی افزود: هدف دادگستری استان تهران ارتقای عدالت، افزایش رضایت مراجعان، ایجاد بستری امن و مطمئن برای خدمترسانی به مردم و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه است.