پاسخ ایران به ادعاهای واهی رئیس هیأت به اصطلاح حقیقت یاب بین المللی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، در پی ادعاهای واهی رئیس هیأت به اصطلاح حقیقت یاب بین المللی در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، ستاد حقوق بشر بیانیه ای صادر کرد؛ متن این بیانیه به شرح زیر است:



۱) روز پنج شنبه ۸ آبان و در جریان جلسه کمیته سوم مجمع عمومی ۸۰ در سازمان ملل در نیویورک، رئیس هیات به اصطلاح حقیقت یاب بین المللی ایران در نخستین حضور خود در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی از این تریبون سوء استفاده نموده و با خروج از اصول بیطرفی، حفظ استقلال و انصاف، به تکرار ادعاها و اتهامات واهی و بی اساس خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است.



۲)هیأت به اصطلاح حقیقت یاب که به منظور بهره برداری های سیاسی توسط برخی کشورهای غربی در شورای حقوق بشر ایجاد شد و در حالی که پس از ارائه گزارش نهایی هیچ مبناء، توجیه و کارویژه ای برای تداوم فعالیت نداشت مجددا با لابیگری و فشار همان کشورها تمدید شد، از همان ابتدا بر مبنای رویکردی خصمانه، مداخله جویانه و به عنوان بخشی از دستور کار بی ثبات سازی در ایران، در حالی شکل گرفت که تمام ظرفیت های قانونی در ایران استفاده شد تا نهادهای مختلف دولتی و قانونی در ایران ابعاد مختلف اغتشاشات سال ۱۴۰۱ را بررسی نمایند؛



۳)عملکرد، فعالیت ها، بیانیه ها و گزارش های این هیات طی سالهای اخیر نشان داده است که آنچه این هیات دنبال می کند در واقع نوعی «مهندسی اتهامات و ادعاها» برای القاء و ترویج یک «هدف و نتیجه گیری کاملا از پیش تعیین شده و تحمیل شده» از سوی بانیان قطعنامه تشکیل هیات است.



۴) هیات به اصطلاح حقیقت یاب به وضوح با اتخاذ رویکردی خصمانه و تخریبی نسبت به جامعه ایران، تبدیل به یکی از ابزارهای بر هم زدن آرامش و ثبات در ایران شده است و از این طریق می کوشد به هر طریق ممکن و برخلاف ادعایی که برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر شهروندان ایرانی دارد، وضعیت هایی را در ایران شکل بدهد که می تواند ناقض حقوق بشر ایرانیان باشد؛



۵)اتهامات و ادعاهایی که رئیس این هیات در جریان جلسه کمیته سوم در روز پنج شنبه ۸ آبان علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است، مایه تاسف عمیق و نشانه ی روشنی بر تاثیر منفی عملکرد این سازوکار بر اعتبار سازمان ملل متحد است.



۶)هیأت به اصطلاح حقیقت یاب که برخلاف عنوانش، چشم بر حقایق بسته و به دنبال ترویج اطلاعات جعلی و با سوء استفاده از تریبون و امکانی که در مجامع بین المللی به این هیات و رئیس آن داده می شود، به تولید محتوای بی ثبات ساز ضدایرانی می پردازد و به بهانه حمایت از حقوق قربانیان، ادعاها و اتهامات تولید شده در اتاق های فکر جریانات تجزیه طلب، برانداز و تروریست، را از تریبون های سازمان ملل بازنشر می کند و تلاش می کند به آنچه این جریانات تولید می کنند، زیر نام سازمان ملل، مشروعیت بدهد.



۷) این رویکرد هیات به اصطلاح حقیقت یابی که به صورتی ارادی و کاملا برنامه ریزی شده، از همان ابتدای شکلگیری از «مسیر حقیقت یابی» منحرف و در مسیر کمک به سیاست ها و تحرکات براندازانه علیه جمهوری اسلامی ایران، حرکت کرده است، خارج از عرف دیپلماتیک و بسیار شرم آور و برای اعتبار سازمان ملل نگران کننده است.



۸) ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اتهامات و ادعاهای مطرح شده توسط رئیس این هیات در جریان جلسه کمیته سوم مجمع عمومی را محکوم و آن را نشانه ای بسیار تاسف برانگیز از سوء استفاده از تریبون سازمان ملل متحد می داند.



۹) هیات مذکور در مدت حدود سه سال کارنامه تاریک فعالیت خود هرگز اقدامی در جهت حمایت از حقوق مردم ایران در مقابل آثار منفی تحریم های یکجانبه قهرآمیز انجام نداده است، اطلاعات جعلی را مبنای تحلیل ها و گزارش های خود قرار داده و جمع بندی هایی را ارائه داده است که هیچ نسبتی با واقعیت ندارند و تنها کارکرد آنها مخدوش ساختن واقعیت و وارونه جلوه دادن حقیقت بوده است.



۱۰) در تازه ترین موضع گیری خصمانه این هیات در قبال مردم ایران، این هیات به جای حمایت از مردم ایران، نه تنها حاضر نیست تجاوز نظامی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا به ملت ایران را محکوم کند، بلکه حتی از هرگونه ابراز همدردی با بیش از ۱۱۰۰ شهید تجاوز نظامی دوازده روزه خودداری می کند؛



۱۱) تجاوزی نظامی که طی دوازده روز مشخص شد هدف اصلی آن هدف قرار دادن شهروندان عادی ایران، شامل کودکان چند ماهه، دختران و زنان، ورزشکاران، کادر درمان و امدادرسان و دیگر اقشار ملت ایران بوده، و در بی گناهی و بی پناهی محض طی حملات رژیم متجاوز و اشغالگر صهیونیستی به خاک ایران به شهادت رسیده اند.



۱۲) خانم سارا حسین رئیس هیأت به اصطللاح حقیقت‌یاب در اظهاراتی بسیار ناامید کننده و تاسف برانگیز در سخنرانی خود در نشست کمیته سوم مجمع عمومی در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ اینگونه می‌گوید:

Between ۱۳th and ۲۵th of June this year, Israel launched hundreds of airstrikes against Iranian military nuclear facilities, some of which also impacted civilian objects, including medical facilities and schools.