دلجویی وزیر کشور از خانواده مرحوم احمد بالدی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی وزیر کشور شب گذشته در تماس تلفنی با پدر مرحوم احمد بالدی، با رساندن تسلیت و ابراز همدردی دکتر پزشکیان به خانواده بالدی، از ایشان دلجویی و از بروز این حادثه ابراز تأسف عمیق کرد.

وزیر کشور بر رسیدگی دقیق کمیته ویژه وزارت کشور برای روشن شدن کامل ابعاد این حادثه تاکید کرد.

مومنی اطمینان خاطر داد، که این کمیته نتایج بررسی‌های خود را برای برخورد قانونی، در اختیار مراجع ذی‌صلاح به ویژه دستگاه قضایی قرار می‌دهد.

انتهای پیام/