در تماس تلفنی با رئیس مجلس ملی پاکستان

قالیباف: ایران همواره تروریسم را در هر شکل و با هر انگیزه‌ای محکوم می‌کند

قالیباف: ایران همواره تروریسم را در هر شکل و با هر انگیزه‌ای محکوم می‌کند
رئیس مجلس در تماس تلفنی با رئیس مجلس ملی پاکستان با محکومیت قاطع حمله تروریستی اخیر در این کشور و ابراز همدردی با دولت، ملت و خانواده‌های قربانیان این حادثه، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره تروریسم را در هر شکل و با هر انگیزه‌ای محکوم می‌کند و بر لزوم همکاری نزدیک کشورهای منطقه برای مقابله با افراط‌گرایی، ناامنی و بی‌ثباتی تأکید دارد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز چهارشنبه در تماسی تلفنی با سردار ایاز صادق، رئیس مجلس ملی پاکستان؛ ضمن بررسی آخرین تحولات روابط پارلمانی و منطقه‌ای، بر گسترش همکاری‌های برادرانه و تقویت تعاملات دو کشور تأکید کرد.

قالیباف در آغاز این گفت‌وگو، با ابراز قدردانی از مهمان‌نوازی صمیمانه مجلس ملی، دولت و مردم پاکستان در جریان سفر اخیر هیأت پارلمانی ایران به اسلام‌آباد، این سفر را گامی ارزشمند در جهت توسعه مناسبات دوستانه و پارلمانی میان دو کشور دانست.

وی بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها و پیگیری توافقات صورت‌گرفته در دیدارهای اخیر تأکید کرد و خواستار استمرار تبادلات میان کمیسیون‌ها و گروه‌های دوستی پارلمانی دو کشور شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با محکومیت قاطع حمله تروریستی اخیر در پاکستان و ابراز همدردی با دولت، ملت و خانواده‌های قربانیان این حادثه، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره تروریسم را در هر شکل و با هر انگیزه‌ای محکوم می‌کند و بر لزوم همکاری نزدیک کشورهای منطقه برای مقابله با افراط‌گرایی، ناامنی و بی‌ثباتی تأکید دارد.

سردار ایاز صادق نیز  ضمن قدردانی از مراتب همدردی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بنده اطمینان خاطر می دهم جمهوری اسلامی پاکستان با این مصداق عمل تروریستی مبارزه کرده و اجازه ندهد هیچ گونه دخالت در امور داخلی پاکستان صورت گیرد.

وی، در پایان این تماس تلفنی از گفت و گوهای اثر بخش در جریان سفر اخیر قالیباف تشکر و قدردانی و ابراز امیدواری کرد این مراودات پارلمانی به طور پیوسته ادامه دار باشد.

در پایان این گفت‌وگو، دو رئیس مجلس بر تداوم رایزنی‌های منظم پارلمانی، تبادل هیأت‌ها، تقویت همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و حمایت از سیاست‌های مبتنی بر صلح، ثبات و پیشرفت منطقه‌ای تأکید کردند.

 

