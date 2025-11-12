خبرگزاری کار ایران
برگزاری اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره مالک اشتر

مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره مالک اشتر در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آئین اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره مالک اشتر، اشراف سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور حجت الاسلام و المسلمین، عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، سردار سرتیپ پاسدار مجتبی شهمیری، معاون هماهنگ کننده دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی و جمعی از روسای ادارات عقیدتی و دیگر مقامات مسئول نیروهای تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مرکز همایش‌های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی برگزار شد.

 

سردار سرتیپ پاسدار مجتبی شهمیری، معاون هماهنگ کننده دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در این مراسم، در اظهاراتی، به بررسی اقدامات حوزه اشراف در سال گذشته، پرداخت و با تاکید بر لزوم انجام کار درست با روش‌های درست، خاطرنشان کرد: انتخاب کار درست و اتخاذ سیاست درست برای انجام آن کار، سبب افزایش بهره‌وری خواهد شد.

وی افزود: انجام صحیح امور و وظایف محوله در کنار هم می‌تواند کارآیی روش‌ها را افزایش داده و موجبات اثربخشی بیش از پیش اقدامات را فراهم آورد.

در این مراسم از معاونت ها، ادارات و قسمت های برتر اشراف فرماندهی معظم کل قوا تجلیل شد.

انتهای پیام/
