بازدید امیر سرتیپ خلبان واحدی از پایگاه شکاری شهید یاسینی
فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه شکاری شهید یاسینی بوشهر، از بخش های مختلف این یگان بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور ارزیابی توان رزمی و عملیاتی پایگاه شکاری شهید یاسینی بوشهر، از یگانهای پروازی، گردانهای شکاری، پهپادی و میزان آمادگی خلبانان و کارکنان این یگان بازدید کرد.
فرمانده نیروی هوایی ارتش در این بازدید چندین طرح عمرانی، آموزشی و نظامی ویژه سربازان از جمله مجتمع مهارتآموزی سرباز شهید غلامزاده شامل کارگاههای برق خودرو، مکانیک خودرو، تعمیر لوازم خانگی، تعمیر موبایل، برق صنعتی و برق ساختمان و همچنین محل برگزاری آزمونهای برخط افتتاح شد.
فرمانده نیروی هوایی ارتش در حاشیه افتتاح مرکز مهارت آموزی سربازان، اظهار کرد: یکی از وظایف ما این است که مهارتهایی را به سربازان بیاموزیم که پس از دوران خدمت مقدس سربازی، افراد علاقهمند با استفاده از این مهارتها، صاحب شغل شوند.
وی افزود: مهارت آموزی و رسیدگی به امور سربازان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در زمینه رشد و تربیت همهجانبه جوانان است که انجام آن در دوران خدمت سربازی بر عهده نیروهای مسلح قرار دارد.
در این بازدید مهمانسرای شهید خلبان شریفی نیز که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۳ توسط معاونت مهندسی رزمی نهاجا آغاز و شامل ۲۱ اتاق ویآیپی، نمازخانه و آشپزخانه مرکزی مجزا است توسط امیر سرتیپ خلبان واحدی افتتاح و به بهرهبرداری رسید