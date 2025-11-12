خبرگزاری کار ایران
استقامت خانواده شهدا دشمن را عصبانی می‌کند

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه خون فرماندهان شهید و جوانان با هم آمیخته شد، تاکید کرد: استقامت خانواده شهدا دشمن را عصبانی کرده است و آنان را از این عصبانیت می‌میراند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی صبح امروز در مراسم تکریم خانواده شهدای کاشانی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضمن گرامیداشت دو هزار و ۷۰۰ شهید شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل اظهار داشت: همانطور که حضرت زهرا جان خود و فرزندانش را ارزان نداد، شهدای ما نیز از دست نرفتند و دشمت مستکبر را در یک عملیات ۳۰ ساله در هم شکستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمن در خباثت برنده است، خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) اسلام را برای همیشه زنده کرده و طلوعی بی‌غروب و آغازی بی‌پایان را ایجاد کرد و امروز دعوای دشمن با ما بر سر انرژی هسته‌ای و حجاب نیست بلکه بر سر دین و اسلام است.

وی با بیان اینکه شهدا بعثت را محقق کردند، گفت: شهدا ولایت خدا را برای ما تضمین کردند و خانواده شهدا سر خود را بلند کنند، چراکه خون شهدا بسیار کارساز است و اگر برخی از پیکر شهدا پیدا نشد، یقینا به زهرای اطهر اقتدا کردند.

حجت‌السلام حاجی‌صادقی با بیان اینکه دشمن با تحریف قصد پیروز نشان‌دادن خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را دارد، تصریح کرد: تعبیر قرآن در مورد شهید آن است که لحظه شهادت لحظه خوشحالی شهید است. 

وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه خون فرماندهان شهید و جوانان با هم آمیخته شد، تاکید کرد: استقامت خانواده شهدا دشمن را عصبانی و آنان را از این عصبانیت می‌میراند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
