حل بحران آب نیازمند نگاه و تصمیمات ملی و مسئولانه است

به گزارش ایلنا و به نقل از خانه‌ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان ماه) در جمع اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان در آستانه ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان با بیان اینکه این جلسه به مناسبت تشییع ۳۷۰ شهید گلگون‌کفن عملیات محرم در سال ۱۳۶۱، تشکیل شده، گفت: این مناسبت‌ها باعث بیداری ما و همه مردم و مسئولان از خواب غفلت و دور شدن از روزمرگی می‌شود.

وی افزود: به همین مناسبت بار دیگر به روح بلند همه شهدا به ویژه شهدای استان اصفهان و شهدای بزرگی مثل شهید احمد کاظمی‌، شهید ابراهیم همت، شهید مصطفی ردانی پور، شهید حسین خرازی و سایر شهدای این استان درود می‌فرستم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه و با اشاره به بحران آب در کشور که مورد تاکید نمایندگان اصفهان نیز بود، گفت: حدود ۱۵ سال قبل مطالعه‌ای در کشور و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص چالش‌های اصلی کشور انجام شد و در همان زمان مساله آب اولین و مهمترین چالش کشور بود ولی به نظر می رسد ما در توجه به این سند و رسیدگی به این مساله غفلت کردیم و این سال‌ها را از دست داده‌ایم لذا اکنون در موضوعاتی مثل حکمرانی آب مشکلاتی داریم.

وی تاکید کرد: وقتی سازماندهی سیاسی و تقسیمات کشوری انجام شد، عوامل انسانی و طبیعی به درستی دیده نشد و مشخصا در حوزه آب یکی از مشکلات این است که بین ۶ حوزه آب‌ریز اصلی و حدود ۳۴ زیر حوزه، لایه بندی درستی انجام نشده است، در حالی که حوزه‌های آب‌ریز باید با مدیریت واحد، مدیریت شود.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: سهم نیاز آب حوزه صنعت، کشاورزی و شرب به همین دلیل به یک چالش تبدیل شده که باید برای مدیریت منابع آبی، تدبیر کنیم. امروز ما نسبت به مسئولیت خود باید پاسخگو باشیم و در قبال آن مسئولانه عمل و به بحران آب و حل آن به صورت ملی نگاه کنیم.

وی با بیان اینکه کار علمی و کارشناسی با مشارکت بخش‌های پژوهشی بر روی مساله آب مهم است، گفت: شاید لازم باشد یک کارگروه تخصصی و حرفه‌ای برای اصلاح نحوه حکمرانی آب تشکیل شود و به صورت علمی مسائل مرتبط را بررسی کند؛ البته بحث‌های ابتدایی در معاونت نظارت مجلس برای این مسئله آغاز شده است که بی‌شک با نگاه کارشناسی بیشتر پیش می‌رود.

نمایندگان عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در این جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و ضمن بیان چالش‌های موجود در این استان نظیر مهاجرت بی رویه و حاشیه نشینی، کمبود منابع آب و عدم مدیریت درست منابع موجود، خطر کاهش منابع آب‌های زیرزمینی و زیرسطحی، فرونشست زمین، عدم ایفای تعهدات حوزه مسئولیت‌های اجتماعی معادن استان، وجود صنایع آب بر در حاشیه کویر، عدم تخصیص درست منابع و توزیع غیر عادلانه منابع کشور، توجه به پروژه‌های مهم راه‌سازی استان و لزوم توجه به مصوبات ستاد احیای زاینده رود، نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود روند مطرح کردند.

