در جلسه امروز هیئت دولت صورت گرفت؛

تشریح طرح تسویه هوشمند به منظور حل مشکل سرمایه در گردش بخش تولید از سوی وزیر کار

تشریح طرح تسویه هوشمند به منظور حل مشکل سرمایه در گردش بخش تولید از سوی وزیر کار
وزیر کار در جلسه امروز هیات دولت، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بازار و شرایط کارگاه‌های کشور پس از جنگ ۱۲ روزه و اقدامات حمایتی دولت از واحدهای آسیب‌دیده تولیدی، طرح جدید تسویه هوشمند را که با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت، برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اجرا خواهد شد، تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، صد و بیست و هفتمین جلسه هیئت دولت، صبح امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. در این جلسه، ضمن طرح مسائل و موضوعات اجرایی دستگاه‌های مختلف توسط اعضا، چندین گزارش مهم از اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف تشریح شد.

در جلسه امروز هیئت دولت، وزیر ورزش و جوانان گزارشی از وضعیت و توفیقات ورزشکاران ایرانی، به‌ویژه در بخش زنان و دختران، ارائه کرد و با اشاره به دستاوردهای بی‌سابقه در این بخش در طول ۵۰ سال گذشته، از برنامه‌ریزی و اقدامات راهبردی این وزارتخانه برای آماده‌سازی تیم ملی امید برای حضور در رقابت‌های المپیک خبر داد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین با اشاره به موفقیت‌های ورزشکاران کشورمان در بازی‌های کشورهای اسلامی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات موفق به کسب ۴ مدال طلا، علاوه بر مدال‌های نقره و برنز، شده است که ۳ مدال از مجموع مدال‌های طلا توسط بانوان ورزشکار کشور و یک مدال نیز توسط تیم فوتسال مردان کسب شده است.

در ادامه، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به ارائه گزارشی از سفر خود به ازبکستان پرداخت و از انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد و ثمربخش میان دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی خبر داد.

سپس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از آخرین وضعیت بازار کار و شرایط کارگاه‌های کشور پس از جنگ ۱۲ روزه و اقدامات حمایتی دولت از واحدهای آسیب‌دیده تولیدی ارائه کرد.

وی ضمن اشاره به چالش‌های موجود در حوزه برق، ثبت سفارش و سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، به تشریح طرح جدیدی با عنوان «تسویه هوشمند» پرداخت. بر اساس این طرح، پرداخت‌های اعتباری به‌صورت برخط و در صورت کمبود موجودی، نسبت به پایه اعتبار انجام می‌شود و برداشت از حساب نیز در صورت افزایش موجودی نسبت به پایه اعتبار به‌صورت آنلاین صورت می‌پذیرد. این طرح با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت اجرایی خواهد شد.

در بخش دیگری از جلسه، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ارائه کرد.

بر اساس گزارش وزیر راه و شهرسازی، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۷‌ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، در مجموع ۹۸ هزار و ۳۵۵ دستگاه کشنده و کامیون جدید به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه شده است.

رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در این زمینه بر ضرورت جایگزینی کامیون‌ها و کشنده‌های جدید با خودروهای اسقاطی تأکید کرده و مقرر کردند، آیین‌نامه پیشین اصلاح و واردات در قبال اسقاط انجام پذیرد.

در ادامه جلسه، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز گزارشی از اجلاس وزرای کشورهای حوزه «نوروز» ارائه کرد. این اجلاس با حضور وزرای ۱۳ کشور عضو و چند کشور مهمان برگزار خواهد شد و محورهای فرهنگی، گردشگری، اقتصادی، دانشگاهی، علمی و رسانه‌ای آن با محوریت جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

