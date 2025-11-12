گلزاری خبر داد:
استعفای شهردار اهواز و برکناری ۴ مسئول شهرداری درپی ماجرای درگذشت احمدبالدی
دبیر شورای اطلاع رسانی دولت از استعفای شهردار اهواز و برکناری ۴ مسئول شهرداری درپی ماجرای درگذشت احمدبالدی خبر داد
محمدگلزاری در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:
به دنبال حادثه تلخ درگذشت «احمد بالدی» و دستور رئیس جمهور مبنی بر بررسی حادثه، نشست شورای تامین استان خوزستان امروز برگزار و شهردار اهواز به صورت کتبی استعفا داد.
همچنین معاون خدمات شهری، شهردار منطقه ۳، معاون شهردار منطقه ۳ و مسئول اجرائیات شهرداری اهواز نیز برکنار شدند.