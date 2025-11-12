در جلسه امروز شورای نگهبان بیان شد؛
جنتی: میراث موشکی شهید طهرانیمقدم عامل اقتدار ایران در برابر رژیم صهیونیستی است
دبیر شورای نگهبان گفت: میراث موشکی شهید طهرانیمقدم عامل اقتدار ایران در برابر رژیم صهیونیستی است.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴) این شورا ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار شهید حسن طهرانیمقدم، اظهار داشت: امروز سالروز شهادت سردار شهید حسن طهرانیمقدم است که به همین مناسبت به عنوان روز ملی هوافضا نامیده شده است. درود میفرستیم به روح پاک این شهید عزیز و همکاران مؤمن او که برای امت اسلامی عزتآفرین شدند و از خداوند متعال مسئلت داریم همنشینی با اولیای الهی را اجر مجاهدت مخلصانهشان قرار دهد.
آیتالله جنتی گفت: سردار عالیقدر، دانشمند برجسته و پارسای بیادعا اوصافی بودند که مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) برای شهید طهرانیمقدم برشمردند و تلاش برای کسب این ویژگیها، نقشه راه جوان مؤمن انقلابی است.
وی اضافه کرد: شهید طهرانیمقدم در میدان عمل ثابت کرد اگر این فرموده امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام که میفرمایند «العِلمُ سُلطانٌ، مَن وَجَدَهُ صالَ بِهِ، ومَن لَم یَجِدهُ صیلَ عَلَیهِ» صحیح درک شود و مبنای حرکت علمی شود، حتماً اقتدار جامعه اسلامی را به دنبال خواهد داشت.
دبیر شورای نگهبان همچنین یادآور شد: لازم است یاد کنیم از سرداران شهید حاجیزاده و محمود باقری، فرماندهان شهید و سایر مجاهدان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خود را مخاطبان فرمان مقام معظم رهبری در پیام تسلیت شهادت شهید طهرانیمقدم دانستند و با امید به تفضل دائم الهی و با یاری جستن از ارواح مطهر شهدا، در راه ارتقای توان دفاعی ایران اسلامی مجاهدت کردند و بارزترین نتیجه این مجاهدت مخلصانه، محافظت از کشور در برابر رژیم نامشروع صهیونیستی و حامیانش در جنگ ۱۲ روزه بود.