استاد روزبه از چهره‌های نادری است که تربیت، اخلاق و انسان‌سازی را معنا می‌کرد

استاد روزبه از چهره‌های نادری است که تربیت، اخلاق و انسان‌سازی را معنا می‌کرد
رییس جمهور در پیامی به آیین نکوداشت مقام علمی و اخلاقی استاد رضا روزبه در زنجان با تجلیل از شخصیت برجسته این معلم فقید، تصریح کرد‌: امروز بیش از هر زمان نیازمند الگوهایی هستیم که علم را در خدمت انسانیت و عدالت قرار دهند و در همین راستا، دولت با افتخار از تاسیس «جایزه ملی استاد رضا روزبه» حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان روز چهارشنبه 21 آبان 1404 در پیامی به آیین نکوداشت مقام علمی و اخلاقی استاد رضا روزبه در زنجان که توسط معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان قرائت شد، استاد روزبه را فرزند دانا و پارسای زنجان توصیف کرد که در کلاس درس، علم را با ایمان و دانایی را با فروتنی پیوند زد و نشان داد مدرسه می‌تواند کانون پرورش انسان متعهد و اخلاق‌مدار باشد.

رییس جمهور در این پیام با اشاره به پیشینه فرهنگی و علمی استان زنجان از گنبد سلطانیه تا دانشوران و نوآوران این دیار، تأکید کرد: زنجان می‌تواند پرچمدار تحول در آموزش و تربیت ملی باشد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است‌:‌

بسم الله الرحمن  الرحیم

«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»

فرهیختگان، فرهنگیان و مردم شریف زنجان،

سلام و درود صمیمانه مرام بپذیرید. امروز گرد هم آمده‌ایم تا یاد مردی را گرامی بداریم که آموزگار بود، اما رسالتش تنها آموزش نبود؛ او تربیت، اخلاق و انسان‌سازی را معنا می‌کرد. استاد رضا روزبه، فرزند دانا و پارسای زنجان، از آن چهره‌های نادری است که در کلاس درس، علم را با ایمان و دانایی را با فروتنی پیوند زد و نشان داد مدرسه می‌تواند کانون پرورش انسانِ متعهد و اخلاق‌مدار باشد.

زنجان، سرزمین مردمان سخت‌کوش و اندیشمند، خاستگاه اندیشه، عرفان و دانایی است؛ از معماری درخشان گنبد سلطانیه تا دانشوران و نوآورانی که چراغ معرفت را در ایران فروزان نگاه داشتند. امروز نیز برگزاری این آیین در زنجان یادآور آن است که این استان می‌تواند پرچم‌دار تحول در آموزش و تربیت ملی شود.

در دولت کنونی، باور ما این است که بنیان هر تحول پایدار، از مدرسه و معلم آغاز می‌شود؛ همان‌گونه که بارها گفته‌ام، آینده کشور به کیفیت آموزش و تربیت امروز گره خورده است. هیچ نهادی مهم‌تر از مدرسه برای ساخت آینده ایران وجود ندارد و هیچ شغلی شریف‌تر ازمعلمی نیست. معلمان و مدیران مدارس، رهبران حقیقی جامعه‌اند؛ آنان که ارزش‌های انسانی و اجتماعی را به نسل نو منتقل می‌کنند و از میان درس و تجربه، راه آینده را می‌گشایند.

امروز بیش از هر زمان نیازمند الگوهایی هستیم که علم را در خدمت انسانیت و عدالت قرار دهند. در همین راستا، دولت جمهوری اسلامی ایران با افتخار از تاسیس «جایزه ملی استاد رضا روزبه» حمایت می‌کند؛ جایزه‌ای که هدف آن شناسایی و پاسداشت معلمان، مربیان، مدیران و مدارسی است که در پیوند دادن دانش، اخلاق و مسئولیت اجتماعی پیشگام‌اند.

این جایزه با همت مردمی، مشارکت فرهیختگان، جامعه دانشگاهی، حوزوی، حامیان فرهنگی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، استانداری زنجان، طراحی خواهد شد و خانه دائمی آن در زنجان قرار خواهد داشت؛ شهری که خاستگاه اندیشه استاد روزبه بود و امروز می‌تواند آوردگاه دانش،‌ تجربه و نوآوری‌های رهبران آموزشی در فردای ایران باشد.

به روح پاک استاد رضا روزبه درود می‌فرستیم و از خداوند متعال می‌خواهیم ما را در ادامه راه او یاری دهد؛ راهی که در آن، علم چراغ هدایت است و اخلاق، روح علم.

با تقدیر از برگزارکنندگان این همایش و همه‌ی معلمان و فرهنگیان عزیز کشور، امیدوارم که مدرسه و آموزش در ایران همواره جایگاه خلاقیت، مسئولیت و معنویت باقی بماند.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

