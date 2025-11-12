فناوری نانو عنوان زبان مشترک صنایع مختلف است

به گزارش خبرنگار ایلنا،حسین افشین در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به نمایشگاه نانو، گفت:هفته گذشته شانزدهمین نمایشگاه نانو را داشتیم، ما در عرصه نانو پیشرو هستیم. میزان فروش محصولات نانو برای سال قبل، (پایان ۱۴۰۲) حدود۶۷ همت بود که تا پایان سال ۱۴۰۳ این عدد به ۹۷ همت رسیده است که رشد خوبی است.

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: فناوری نانو به عنوان زبان مشترک صنایع مختلف است و نانو در حوزه‌های مختلف همچون کشاورزی و پزشکی کاربرد دارد.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور اظهار داشت: برای مثال، یکی از نمونه‌های مهم فناوری نانو، نانوحباب است که می‌تواند عملکرد سیستم‌های فاضلابی را افزایش دهد، مصرف برق را کاهش دهد و کیفیت آب خروجی از فاضلاب و پساب را بالا ببرد.

انتهای پیام/