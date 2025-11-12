خبرگزاری کار ایران
فناوری نانو عنوان زبان مشترک صنایع مختلف است

کد خبر : 1713256
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور اعلام کرد: از ابتدای امسال به ازای هر روز، یک محصول جدید نانو را برای عرضه به بازار، حمایت می‌کنیم که این روند تا امروز محقق شده و ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،حسین افشین در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به نمایشگاه نانو، گفت:هفته گذشته شانزدهمین نمایشگاه نانو را داشتیم، ما در عرصه نانو پیشرو هستیم. میزان فروش محصولات نانو برای سال قبل، (پایان ۱۴۰۲) حدود۶۷ همت بود که تا پایان سال ۱۴۰۳ این عدد به ۹۷ همت رسیده است که رشد خوبی است.

 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور  تاکید کرد: فناوری نانو به عنوان زبان مشترک صنایع مختلف است و  نانو در حوزه‌های مختلف همچون کشاورزی و پزشکی کاربرد دارد.

وی   با  اشاره به محدودیت منابع آبی کشور اظهار داشت: برای مثال، یکی از نمونه‌های مهم فناوری نانو، نانوحباب است که می‌تواند عملکرد سیستم‌های فاضلابی را افزایش دهد، مصرف برق را کاهش دهد و کیفیت آب خروجی از فاضلاب و پساب را بالا ببرد.

 

