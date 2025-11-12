تشریح ضوابط، مقررات و فرایند برگزاری انتخابات تناسبی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن اطلاعیه شماره ۳ ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:

«به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند، با عنایت به مفاد تبصره ماده «۲۵» قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر است انتخابات شورای اسلامی حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش از دوره هفتم و همه شهرهای بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت از دوره هشتم به بعد با حضور احزاب و جبهه‌های سیاسی قانونی کشور و افراد مستقل به صورت تناسبی برگزار شود. ضروری است احزاب و جبهه‌های سیاسی فعال در استان تهران و احزاب ملی که قصد ارائه فهرست در این انتخابات را دارند، ضمن اخذ مجوزهای قانونی از کمیسیون ماده «۱۰» قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مستقر در وزارت کشور، درخصوص رعایت مفاد اجرایی قانون به شرح ذیل اقدام کنند:

- ارائه فهرست‌های انتخاباتی محدود به اعضای آن حزب یا جبهه سیاسی نیست؛ ضروری است دبیران کل یا بالاترین مقام مسئول احزاب و جبهه‌های سیاسی درباره شناسایی حداقل ۲۱ نفر از نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور که برنامه‌ها و تفکرات آنها همسو با تفکرات و برنامه‌های حاکم بر حزب یا جبهه مذکور است، اقدام کننند. تعداد نامزدهای هر فهرست انتخاباتی نباید کمتر از دو سوم کرسی‌های مورد نیاز آن حوزه باشد؛ در غیر این صورت فهرست مذکور کان لم یکن تلقی می‌شود. «این تعداد در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش حداقل ۱۴ نفر است.»

- امور اجرایی فهرست‌های انتخاباتی را نماینده ویژه احزاب و جبهه های سیاسی پیگیری می‌کنند؛ بنابراین دبیران کل یا بالاترین مقام مسئول احزاب و جبهه‌های سیاسی، قائم مقام یا رئیس شورای مرکزی حزب در کشور یا استان که قصد ارائه فهرست انتخاباتی دارند، موظفند ظرف یک هفته پس از ثبت‌نام از داوطلبان، از طریق سامانه اعلامی وزارت کشور، به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به ستاد انتخابات کشور اقدام کنند.

- اخذ مجوزهای قانونی برای احزابی که قصد ائتلاف و تشکیل جبهه دارند، پیش از شروع فرایند معرفی نماینده ویژه احزاب و ثبت‌نام از فهرست‌های انتخاباتی الزامی است.

- حضور افراد در فهرست‌های انتخاباتی منوط به رضایت و تأییدیه رسمی همه آنها است؛ این تأییدیه با اخذ امضاء و نظایر آن به تشخیص وزارت کشور حاصل می‌شود.

- ثبت‌نام از فهرست‌های انتخاباتی مورد تأیید دبیرکل یا بالاترین مقام مسئول احزاب و جبهه‌های سیاسی، قائم مقام یا رئیس شورای مرکزی حزب در کشور یا استان پس از اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان و «۸» روز قبل از آغاز زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر در مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ توسط نماینده ویژه احزاب و جبهه های سیاسی از طریق آدرس اعلامی وزارت کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

- ثبت فهرست‌های انتخاباتی در سامانه اعلامی وزارت کشور به منزله تأیید نهایی آن فهرست توسط دبیرکل حزب یا بالاترین مقام آن است.

- احزاب در صورت تشکیل فهرست ائتلافی و جبهه واحد، نمی‌توانند به صورت مجزا فهرست انتخاباتی ارائه کنند.

- حضور افراد در بیش از یک فهرست انتخاباتی ممنوع است.

یادآور می‌شود، به استناد تبصره «۲» ماده «۲۱» قانون یاد شده و تبصره «۲» ماده «۱۴» آیین‌نامه اجرایی آن، انصراف نامزدهای عضو فهرست‌های انتخاباتی امکان‌پذیر است، اما این نامزدها نمی‌توانند وارد فهرست انتخاباتی جدید شوند و باید به صورت مستقل در انتخابات حضور یابند؛ ضمناً عدول از انصراف در این شرایط امکان‌پذیر نیست.»

