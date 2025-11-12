برای احقاق حقوق ایرانیان در جنگ ۱۲ روزه آمادگی داریم

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، نشست مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه با برخی مسئولان کانون زندانیان مسلمان قبل از انقلاب با هدف بررسی چالش‌های قضایی پیگیری غرامت ناشی از کشتار، اعدام، زندان و شکنجه توسط عوامل ساواک، خاندان منحوس پهلوی و مسببان و حامیان این جنایات از عوامل اطلاعاتی موساد رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا برگزار شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ابعاد داخلی و بین‌المللی موضوع اقامه دعوا علیه رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا، بر ضرورت مستندسازی و گردآوری اسناد قضایی آن و تمهید مقدمات لازم برای طرح آن در محاکم داخلی و بین المللی تاکید کرد و گفت: برای همکاری در احقاق حقوق همه ایرانیانی که مورد ظلم واقع شدند آمادگی داریم.

در این جلسه بانوان و براداران زندانی و شکنجه شده در پیش از انقلاب به گوشه‌ای از پرونده‌های رسیدگی شده در اوایل انقلاب و بخش مهم انجام نشده اشاره و تاکید کردند: حمایتی که قبل از انقلاب توسط امریکا و اسراییل از عوامل شکنجه و اختناق و رژیم پهلوی می‌شد و بعد هم حمایت از آنها با پناه دادن و مخفی کردن خودشان و اعطای تابعیت و مصونیت به اموال آنها از این جنایتکاران انجام شد آنها درخواست نمودند که قوه قضاییه علیه رژیم اسراییل و امریکا به عنوان حامیان و مسببان جنایت علیه جان و ناموس زنان و مردان مبارز که بصورت آموزش و تجهیز ابزار شکنجه از طرف موساد در قبل از انقلاب رسیدگی قضایی کند.

