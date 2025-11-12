خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون حقوقی قوه قضاییه:

برای احقاق حقوق ایرانیان در جنگ ۱۲ روزه آمادگی داریم

برای احقاق حقوق ایرانیان در جنگ ۱۲ روزه آمادگی داریم
کد خبر : 1713250
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ابعاد داخلی و بین‌المللی موضوع اقامه دعوا علیه رژیم صهیونیستی و دولت امریکا، بر ضرورت مستندسازی و گردآوری اسناد قضایی آن و تمهید مقدمات لازم برای طرح آن در محاکم داخلی و بین المللی تاکید کرد و گفت: برای همکاری در احقاق حقوق همه ایرانیانی که مورد ظلم واقع شدند آمادگی داریم.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، نشست مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه با برخی مسئولان کانون زندانیان مسلمان قبل از انقلاب با هدف بررسی چالش‌های قضایی پیگیری غرامت ناشی از کشتار، اعدام، زندان و شکنجه توسط عوامل ساواک، خاندان منحوس پهلوی و مسببان و حامیان این جنایات از عوامل اطلاعاتی موساد رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا برگزار شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ابعاد داخلی و بین‌المللی موضوع اقامه دعوا علیه رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا، بر ضرورت مستندسازی و گردآوری اسناد قضایی آن و تمهید مقدمات لازم برای طرح آن در محاکم داخلی و بین المللی تاکید کرد و گفت: برای همکاری در احقاق حقوق همه ایرانیانی که مورد ظلم واقع شدند آمادگی داریم. 

در این جلسه بانوان و براداران زندانی و شکنجه شده در پیش از انقلاب به گوشه‌ای از پرونده‌های رسیدگی شده در اوایل انقلاب و بخش مهم انجام نشده اشاره و تاکید کردند: حمایتی که قبل از انقلاب توسط امریکا و اسراییل از عوامل شکنجه و اختناق و رژیم پهلوی می‌شد و بعد هم حمایت از آنها با پناه دادن و مخفی کردن خودشان و اعطای تابعیت و مصونیت به اموال آنها از این جنایتکاران انجام شد آنها درخواست نمودند که قوه قضاییه علیه رژیم اسراییل و امریکا به عنوان حامیان و مسببان جنایت علیه جان و ناموس زنان و مردان مبارز که بصورت آموزش و تجهیز ابزار شکنجه از طرف موساد در قبل از انقلاب رسیدگی قضایی کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ