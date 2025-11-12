زاکانی در جمع خبرنگاران:
هزینههای صرفهجویی آب صرف اصلاح شبکه میشود
شهردار تهران گفت:صرفه جویی ناشی از کاهش مصرف آب، صرف اصلاح شبکه آب میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا زاکانی در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، درباره مدیریت بحران آب در تهران گفت: امیدواریم شهرداری تهران بتواند مدیریت آب را بهبود دهد.
وی از در اختیار گذاشتن چاههای آب شهرداری تهران به وزارت نیرو سخن گفت و ادامه داد: وزارت نیرو هیچ چاه آبی در اختیار شهرداری نگذاشته بلکه این شهرداری است که چاههای آب خود را در اختیار وزارت نیرو گذاشته است.