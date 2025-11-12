به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا زاکانی در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، درباره مدیریت بحران آب در تهران گفت: امیدواریم شهرداری تهران بتواند مدیریت آب را بهبود دهد.

شهردار تهران تاکید کرد: صرفه جویی ناشی از کاهش مصرف آب، صرف اصلاح شبکه آب می‌شود.

وی از در اختیار گذاشتن چاه‌های آب شهرداری تهران به وزارت نیرو سخن گفت و ادامه داد: وزارت نیرو هیچ چاه آبی در اختیار شهرداری نگذاشته بلکه این شهرداری است که چاه‌های آب خود را در اختیار وزارت نیرو گذاشته است.

