خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زاکانی در جمع خبرنگاران:

هزینه‌های صرفه‌جویی آب صرف اصلاح شبکه می‌شود

هزینه‌های صرفه‌جویی آب صرف اصلاح شبکه می‌شود
کد خبر : 1713234
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار تهران گفت:صرفه جویی ناشی از کاهش مصرف آب، صرف اصلاح شبکه آب می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا زاکانی در پایان جلسه  هیات دولت در جمع خبرنگاران،  درباره مدیریت بحران آب در تهران گفت: امیدواریم شهرداری تهران بتواند مدیریت آب را بهبود دهد.

شهردار تهران تاکید کرد: صرفه جویی ناشی از کاهش مصرف آب، صرف اصلاح شبکه آب می‌شود.

وی   از در اختیار گذاشتن چاه‌های آب شهرداری تهران به وزارت نیرو سخن گفت و ادامه داد: وزارت نیرو هیچ چاه آبی در اختیار شهرداری نگذاشته بلکه این شهرداری است که چاه‌های آب خود را در اختیار وزارت نیرو گذاشته است. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ