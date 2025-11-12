میدری در جمع خبرنگاران:
سهم تأمین اجتماعی در پرداخت قیمت دارو ثابت مانده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هفته آینده اوراقی که سازمان تامین اجتماعی با تصویب سران سه قوه منتشر کرده در بازار بورس عرضه میشود. بخشی از این اوراق را بانکها خریداری خواهند کرد تا تامین مالی انجام شود و پرداخت بدهی داروخانهها پس از آن صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمدی میدری در پایان هیات دولت درباره سهم تأمین اجتماعی در پرداخت قیمت دارو، گفت: با وجود افزایش قیمت دارو، سهم تأمین اجتماعی در پرداخت قیمت دارو تغییری نکرده است و تاکنون برنامه مشخصی برای تعدیل این سهم متناسب با تورم و شرایط معیشتی مردم ارائه نشده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون اشاره به میزان اوراقی که قرار است منتشر شود و نیز میزان بدهی تامین اجتماعی به داروخانه ها، افزود: گزارشها نشان میدهد که پرداخت مطالبات داروخانهها تنها مربوط به ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ بوده و اکنون این مراکز در تأمین و خرید دارو با مشکل روبهرو هستند.
وی ادامه داد: در خصوص دانشگاهها نیز بخشی از مطالبات پرداخت شده و حدود ۲.۵ ماه از هزینهها تسویه شده است؛ امید میرود با فروش باقیمانده اوراق در بازار سهام، منابع لازم برای پرداخت بقیه مطالبات فراهم شود. تغییرات احتمالی در شورای عالی سلامت نیز منوط به بازنگری در مصوبات سال گذشته است که تاکنون تغییر محسوسی در رویه اجرایی آن مشاهده نشده است.
میدری خاطرنشان کرد: یکی از نگرانیهای مطرحشده در فضای عمومی، بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی و شایعات مربوط به قطع حقوق بازنشستگان یا الزام پرداخت سهم بیمه از سوی برخی رانندگان بود اما تاکید شده که هیچکدام از این موارد صحت ندارد و تاکنون موضوعی در مجلس به تصویب نرسیده است.
میدری در توضیح شیوه تعیین تامین مالی کالابرگ الکترونیک توضیح داد: در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات خانم مهاجرانی پیرامون موضوع کالابرگ الکترونیک، توضیح داده شد که هیچ اختلافنظری در اصل اجرای این طرح وجود ندارد. خانم مهاجرانی، همانطور که در مصاحبه اخیرشان نیز اشاره کردند، تنها درباره شیوه تأمین مالی کالابرگ توضیح دادهاند. بر اساس اعلام رسمی، تصمیمگیری در خصوص نحوه تأمین منابع مالی طرح، در کمیته مشترک دولت و مجلس انجام میشود و موضوع، فقط ناظر بر این بخش است؛ نه بر اصل ارائه یا تداوم طرح سبد کالا.