رفیع زاده در جمع خبرنگاران:
دستگاههای اجرایی موازی و غیر ضرور را حذف میکنیم
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از حذف دستگاه های اجرایی موازی و غیر ضرور خبر داد.
به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیعزاده روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت معیارهای مختلفی برای نیروی انسانی دارد.
رئیس سازمان امور استخدامی افزود: اندازه دولت بر اساس مولفههای متعدد از جمله تعداد واحدهای موازی، تعداد واحدهای غیر ضروری، دستگاههای غیر ضروری اندازه گیری میشود. از این جهت است که می گویم اندازه دولت بزرگ است. ما دستگاههای اجرایی موازی و غیر ضرور را حذف میکنیم نیروهای آن را در واحدهای عملیاتی توزیع می کنیم تا به مردم خدمات ارائه کنند.