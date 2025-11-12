خبرگزاری کار ایران
سیمایی صراف در جمع خبرنگاران:

۱۰۰۰ خوابگاه متاهلی آماده شده است

وزیر علوم از آماده شدن ۱۰۰۰ خوابگاه متاهلی خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران در حاشیه  هیات دولت گفت: قبول داریم که خوابگاه ها در وضعیت خوبی به سر نمی برند که در این رابطه طی یک نامه رسمی به سازمان برنامه و بودجه فهرست خوابگاه هایی که در معرض خطر جدی هستند اعلام شده و از این سازمان درخواست کرده ایم که ردیف خاصی برای اصلاح خوابگاه های دانشجویی اختصاص دهند و امید است با اختصاص این ردیف در خوابگاه ها بهبود کلی پیدا شود.

وی ادامه داد: هزار خوابگاه متاهلی در دست ساخت داریم، از سال گذشته شروع کردیم حدود ۱۰۰۰  خوابگاه آماده شده است. حدود ۵۰۰ خوابگاه را می‌توانم بگویم که به بهره‌برداری رسیده و  ۵۰۰ خوابگاه  دیگر شاید در یکی الی دو ماه آینده تامین شود این یک تغییر و تحول  چشمگیری است.

وزیر علوم در ادامه گفت: باید در سخنان مراقبت شود که ارزش علمی کشور پایین در نظر گرفته نشود. ما از نظر مقالات علمی در جایگاه ۱۷ دنیا هستیم.

وی گفت: طبق ابلاغ مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها باید ساماندهی و ماموریت‌گرا شوند و بر حسب نیاز، بمانند، یا منحل و یا الحاق شوند.

وی ادامه داد: در هر صورت، حقوق دانشجویان شاغل به تحصیل، استادان و کارمندان آن موسسه، یا مرکز و دانشگاه، حفظ شده و حق کسی ضایع نخواهد شد.

وزیر علوم تصریح کرد: ما نباید ارزش مقالات پژوهشی و اسناد علمی را انکار کنیم. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، سرانه استاد و مقاله باید ۱.۵ شود که طی یک سال گذشته به ۱.۲ رسیده ایم.

سیمایی افزود: در ارزش مقالات همین قدر باید بگویم که اگر سال گذشته که رتبه علمی کشور ۱۷ شد فقط ۲۰۰ مقاله اضافه داشتیم رتبه ما به ۱۶ می رسید و جای هلند را می گرفتیم.

وی ادامه داد: نباید ارزش مقاله را دستکم بگیریم چراکه بدون پژوهش و تحقیق نمی توان فناوری انجام داد. اما در این میان این اشکال وارد است که ارتقای استاد فقط محدود به مقاله، پژوهش و کتاب شده است که در این رابطه آیین نامه جدیدی تدوین شده است مبنی بر اینکه فناوری برای رشته های پژوهشی، مهندسی و علوم پایه تاثیرگذار جدی است و ارتقای استاد محدود به مقاله نمی شود و در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر نیز تاثیرگذار اجتماعی و حل مساله ملاک است بنابراین این خلأ را جبران کرده ایم.

