خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تقوی‌نژاد در جمع خبرنگاران:

بنزین با قیمتی نزدیک به نرخ واردات عرضه خواهد شد

بنزین با قیمتی نزدیک به نرخ واردات عرضه خواهد شد
کد خبر : 1713214
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر هیات دولت گفت:درخصوص زمان و سه نرخی شدن بنزین هنوز تصمیمی اتخاذ نشده و مباحث کارشناسی در جریان است. بنزین هم با قیمتی نزدیک به نرخ واردات عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید کامل تقوی‌نژاد در پایان  جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص سه نرخی شدن قیمت بنزین، گفت: این موضوع آنگونه که در جامعه مطرح است، انجام نخواهد شد بلکه در برخی سهمیه‌ها از جمله سهمیه خودروهای دولتی تجدید نظر خواهد شد.

دبیر هیات دولت بیان کرد:درخصوص زمان و نرخ هنوز تصمیمی اتخاذ نشده و مباحث کارشناسی در جریان است. بنزین هم با قیمتی نزدیک به نرخ واردات عرضه خواهد شد.

دبیر هیأت دولت همچنین با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی از طریق تفکر اختیار به استانداران در استان‌های مرزی  در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: با شرایطی که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، بهداشت و راه فراهم می‌کنند، واردات کالاهای اساسی از طریق گذرگاه‌های مرزی تسهیل خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ