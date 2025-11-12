به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پایان هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: تا پایان سال، ۱۵ پروژه عمرانی عمومی و ساختمانی داریم که ۸ مورد از آن‌ها بیمارستان هستند و بالای هفتاد درصد پیشرفت داشته است. تمام تلاش ما این است که تا پایان سال، این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند. این ساختمان‌های عمومی که اشاره کردم، در استان ساری، استان مازندران، گیلان و همچنین شهر مراغه هستند.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که هفته پیش اتفاق افتاد و به نظر من مهم بود، این است که برای اولین بار، بار از روسیه به طور مستقیم به آپرین رسید. این یک اتفاق خوب بود که از مسیر قزاقستان و ترکمنستان اینچیبرون وارد کشور شد. این اولین باری بود که چنین اتفاقی رخ می‌داد و بیش از ۶۰ کانتینر ۴۰ فوتی به کشور وارد شد.

صادق خاطرنشان کرد: همچنین، در مورد تأکیدات آقای رئیس‌جمهور در خصوص پنل‌های خورشیدی، می‌خواهم بگویم که یکی از فرودگاه‌های ما، یعنی فرودگاه بجنورد، به طور کامل به پنل‌های خورشیدی مجهز شده است که ۳۰ درصد کاهش مصرف انرژی را به دنبال داشت. برنامه ما این است که ان‌شاءالله تمام فرودگاه‌ها به این سمت حرکت کنند و امیدوارم که همه فرودگاه‌ها نیز این موضوع را پیگیری کنند و به نتیجه برسند. در مورد مسکن نیز امشب مفصل صحبت خواهم کرد.

