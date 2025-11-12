هیچ تغییری در ارز دارو به وجود نیامده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: ارز دارو کمافی السابق در حال پرداخت است هیچ تغییری و هیچ بحثی در مورد اینکه ارز دارو چه ترجیحی و چه غیر ترجیحی تغییر کند، نه در دولت صورت گرفته است و نه در کمیسیون‌های اقتصادی بنابراین افرادی که این بحث‌ها را مطرح می‌کنند یک مقدار فکر می‌کنم که شاید میخواهند به اصطلاح ذخیره‌های دارویی را یا بازار دارویی را با سودجویی خودشان به هم بزنند.

وی ادامه داد: بنابراین ارز دارو با تاکید آقای رئیس جمهوری تغییری نکرده چه در ابعاد ترجیحی اش و چه در ابعاد غیر ترجیحی اش و مانند سابق ادامه پیدا میکند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه تعیین تعرفه در شورای عالی بیمه آغاز می‌شود، گفت: ارزیابی‌های کارشناسی اکنون انجام شده و جلسه شورای عالی بیمه در یکی دو هفته آینده تشکیل می‌شود. در آنجا، آن چیزی که تصویب می‌شود به سازمان برنامه و بودجه منتقل می‌گردد. سازمان برنامه بر اساس منابع دولت، ممکن است آن تعرفه را بالاخره کم یا زیاد کند و نهایتاً به تصویب دولت خواهد رسید.

وی ادامه داد: اکنون طبق برنامه، این روند در حال پیشرفت است و ان‌شاءالله قبل از شروع سال آینده، ابلاغ می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که فروش سهام شرکت‌های دولتی برای پرداخت مطالبات وزارت بهداشت به کجا رسید، گفت: سهم هشتاد همتی چون به عنوان فروش سهام کارخانه‌های دولتی و کارخانه‌ها مربوط می‌شود، مصوبه‌ش درجلسه سران سه قوه انجام شده است. با این حال، یک روال اداری باید طی شود تا این سهام به بورس ارائه گردد و در آنجا به فروش برسد. اکنون این موضوع در این مرحله است و ما پیگیر هستیم. ان‌شاءالله زودتر این کار انجام خواهد شد.

وی در خصوص آلودگی هوا در خوزستان گفت: آلودگی هوا را که باید سایر دستگاه ها جلوگیری کنند و آن دستگاه‌های دیگر موظف هستند که جلوی این موضوع را بگیرند. اما ما شبکه‌های بهداشتی، درمانی و بیمارستانی را موظف کرده‌ایم که در این زمینه تدارک بهتری فراهم کنند.

وزیر بهداشت گفت: ما الان هیچ نسبت افزایشی نسبت به شیوع آنفولانزا یا بیماری کرونا نسبت به نُرم این فصل نداریم. بیماری‌های تنفسی ما هیچ شیوع بیشتری نسبت به گذشته نداشته و در حد نرم این فصل پاییز و آلودگی هوا است.

