شبکه آب کشور پیشرفته است ولی آب باید از آسمان ببارد

عباس علی آبادی وزیر نیرو در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر، شبکه آب کشور یکی از شبکه‌های پیشرفته دنیا به شمار می‌رود. خوشبختانه، تمامی مخازن ما به این شبکه متصل است.

وی ادامه داد: با این حال، مشکل اصلی این است که باید آب مورد نیاز مخازن از آسمان ببارد. ما در شرایط خشکسالی به سر می‌بریم، نه خشکسالی‌ای که تنها یک سال به طول انجامیده باشد، بلکه خشکسالی‌ای که پس از پنج سال تداوم، به ما رسیده است. این بدان معناست که هر چه مخزن وجود داشته، به اتمام رسیده است.

وی تصریح کرد: ابتدا باید مدیریت مصرف کنیم و به جای افزایش مصرف، در اینجا باید ملاحظه کنیم.در گذشته، اقداماتی انجام می‌دادیم که اکنون نباید انجام دهیم. به عنوان مثال، کاشت چمنذ الان نباید بکاریم باید اقداماتی کنیم تا مصرف را مدیریت کنیم و همچنین جلوی تلفات را بگیریم. به عنوان مثال، اگر لوله‌ای یا شیری باز مانده باشد که به طور قطره‌قطره آب هدر می‌رود، همین قطره‌قطره‌ها می‌تواند نیاز جمعیت قابل توجهی را ان‌شاءالله تأمین کند.

وزیر نیرو گفت: به عنوان یک معلم کوچک به شما عرض می‌کنم که یادتان باشد من اکنون از موضع وزیر سخن نمی‌گویم. من معلم هستم و به عنوان یک دانشجو دارم با شما صحبت می‌کنم. شما من را می‌شناسید من تازه به اینجا نیامده‌ام که در این کشور صحبت کنم. اکنون می‌خواهم کمک کنم تا این گره را باز کنم، تا آنجا که توانم اجازه دهد. اما اگر کمک همه نباشد، امکان موفقیت وجود نخواهد داشت. این موفقیت با اراده ملی به دست می‌آید و همه باید دست به دست هم بدهیم تا مشکل را حل کنیم. تاریخ ثابت کرده است که ما می‌توانیم مشکلات بزرگ را حل کنیم. ما در یک خشکسالی سخت قرار داریم و حتماً دشمنان خواهند فهمید.

وزیر نیرو گفت: خوشبختانه تعداد زیادی نیروگاه مازوت سوز نداریم. ضمن اینکه باید به یاد داشته باشید که مازوت کالای گران‌قیمت است و دلمان نمی‌خواهد بسوزانیم و باید به کالا تبدیل شود. همچنین باید توجه کنید که همه سوخت‌های فسیلی، سوخت نیستند. این موارد می‌توانند بسوزند چوب درخت نیز هم می‌تواند بسوزد، آیا آن را می‌سوزانید؟ نه مگر اینکه مجبور به سوزاندن آن باشیم. بنابراین، به سوزاندن علاقه‌مند نیستیم، زیرا هم نیروگاه‌هایمان آسیب می‌بینند و هم اینکه به هر حال مازوت یک کالای گران‌قیمت است.

وی ادامه داد: در کشور، به‌طور کلی ۱۴ نیروگاه مازوت سوز بیشتر نداریم که می‌توانند گازسوز هم باشند، اما مازوت نیز می‌تواند سوزانده شود. اگر گاز کم بیاید، یعنی هوا خیلی سرد شود، مجبور خواهیم بود که به خانه‌های مردم برای حفظ سلامتی‌شان گاز بدهیم. همچنین باید برای تأمین برق مورد نیاز مردم این کار را انجام می‌دهیم.

وزیر نیرو گفت: نقشه ما احداث و توسعه نیروگاه‌های مازوت سوز نیست، بلکه نقشه ما احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است که از این حیث پاک‌تر هستند. با این حال، ممکن است مصرف آنقدر بالا باشد که گاهی مجبور شویم برای تأمین نیاز برق مردم، اقداماتی انجام دهیم که خودمان نیز علاقه‌مند به انجام آن نیستیم.

وزیر نیرو افزود: ما در حال تلاش هستیم، مردم باید بدانند که بایستی اقتصاد را درست کنیم. افرادی هستند که بیش از ۴۰ برابر مصرف می‌کنند، می‌توانم به شما معرفی کنم، اما فعلاً وقتش نیست و به صلاح هم نیست که جامعه را به هم بریزیم. به عنوان برادر شما دارم می‌گویم، به عنوان کسی که با هم‌وطنی‌ام، همه ما زیر آسمان داریم زندگی می‌کنیم. متأسفانه ما افراد بدمصرف هم داریم، اما خوشبختانه کسانی هم داریم که انصافاً حتی برای آب شرب‌شان صرفه‌جویی می‌کنند. افرادی را می‌شناسم که در خانه‌هایشان هنوز از استخر استفاده می‌کنند. باید این‌ها را نصیحت کرد، بعد باید تنبیه کرد و سپس باید برخورد کرد.

وی عنوان کرد: من اکنون نقشه دارم که اگر این افراد گوش به حرف ندهند، برق‌شان را قطع کنیم. حتماً این کار را خواهیم کرد. من دیروز هم گفتم و در نمایشگاه هم بیان کردم، این افراد، زندگی جامعه را تهدید می‌کنند. این افرادی که به نظر من کم لطف هستند، حداقل می‌شود به آن‌ها گفت که این کم‌لطفی است که در این شرایط سخت مردم را درک نکنند.

