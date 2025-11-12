توضیح درباره موضوع تخلیه تهران

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جعفر قائم پناه در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره اظهارات رئیس جمهور درباره تخلیه تهران گفت: می خواهد در این زمینه هشدار بدهد. موضوع تخلیه تهران موضوع مهمی است اما منظور این است که مردم بدانند که مشکل آب تهران جدی است و اگر این روند ادامه پیدا کند اداره تهران از نظر تامین آب مشکل می شود.

وی ادامه داد: درباره آب بیشترین موضوعی که ما درباره آن تلاش داریم این است که اصلاح الگوی کشت داشته باشیم چراکه بیشترین مصرف آب کشور مربوط به آب کشاورزی است. 80 درصد آب کشور صرف امور کشاورزی می شود حدود 7 الی 8 درصد آب کشور برای شرب است بنابراین برای اینکه صرفه جویی در اب داشته باشیم اولویت اول به امور کشاورزی است برای اینکه بتوانیم الگوی کشت را اصلاح کنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: صرفه جویی در آب شرب هم به عنوان یک کار کوتاه مدت به ویژه در تهران که اب سدها خالی شده است در کوتاه مدت می تواند تاثیرگذار باشد.

قائم پناه در بخش دیگری از صحبت های خود درباره اینکه 23 درصد ما در برخی از احکام اجرا نشده است به دلیل موضوعات مالی بوده است گفت:یکسال از اجرای برنامه گذاشته است ما در یکسال گذشته آیین نامه های مربوطه را نوشته ایم. چندین برابر نسبت به برنامه ششم آیین نامه نوشته ایم. برای اجرای برنامه هفتم در درجه اول باید آیین نامه بنویسم که هنوز هم برخی از آیین نامه ها مانده است این سرعت عمل در سنوات گذشته وجود نداشته است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: برای اجرای برنامه ما نیاز به منابع زیادی داریم که بتوانیم برنامه را اجرا بکنیم وقتی که منابع اش دیده نشده طبیعی است که اجرای بعضی از احکام مشکل می شود. هماهنگی در درون دولت در حد امکان وجود دارد اما تامین ارز، تامین منابع مالی و سیاست‌هایی که بعضی مواقع در خود برنامه هم ممکن است متناقض باشد، وجود دارد.

وی ادامه داد: امروز قرار شد که دولت جمع بندی کند و آن بخش هایی از برنامه هفتم که قابلیت اجرایی ندارد را به عنوان یک لایحه جهت اصلاح و یا کاهش تکالیفی که به دولت ابلاغ شده است، به مجلس بدهیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم دولت برای جلوگیری از سوزاندن مزارع نیشکر گفت: در استان خوزستان نیز برای جلوگیری از سوزاندن مزارع نیشکر تصمیماتی اتخاذ شده است. اهواز یکی از شهرهای آلوده است و یکی از دلایل آلودگی آن فلرهای نفتی است که رئیس‌جمهور هر هفته پیگیری می‌کند تا این فلرها خاموش شوند.

قائم‌پناه ادامه داد: این اقدام هم به نفع اقتصاد است و هم از آلودگی هوای اهواز جلوگیری می‌کند. همچنین، سوزاندن بقایای گیاهان و نیشکر نیز در آلودگی هوای اهواز تأثیر زیادی دارد، بنابراین قرار شد شرکت نیشکر هفت‌تپه برنامه عملیاتی خود را برای جلوگیری از سوزاندن بقایای نیشکر در مزارع ارائه دهد.

انتهای پیام/