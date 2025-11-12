توضیحات سخنگوی دولت درباره احتمال سه نرخی شدن قیمت بنزین

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پایان جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسشی در خصوص سه نرخی شدن قیمت بنزین اظهار کرد: سهمیه‌ها بر سر جای خود است.

سخنگوی‌ دولت تاکید کرد: نمی‌توانیم اجازه دهیم بنزین که برای دولت حدود ۳۰ هزار تومان در هر لیتر تمام می‌شود به صورت قاچاق، از کشور خارج شود.

وی افزود: سهمیه اول و دوم سر جای خودش است و تغییری نمی‌کند اما تصمیم گیری در رابطه با قیمت بنزین مربوط به خودروهای لوکس خودروهای دولتی مناطق آزاد و دولتی خواهد بود که زمان تصمیم گیری در این رابطه را هم اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی دولت درباره موضوع رفع فیلتر یوتیوب در برخی از دانشگاه ها، گفت: دولت هیچ اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد، اما با توجه به اینکه فرایند رفع فیلترینگ طولانی شد و نیازهای دانشگاه ها بر زمین مانده بود، دولت این تصمیم را اتخاذ کرد.

وی تاکید کرد: اصلاح آیین‌نامه نحوه فعالیت شرکت‌های کاربر گاز طبیعی از جمله موضوعاتی بود که به تصویب رسید. لازم به ذکر است که شرکت‌های کاربر گاز طبیعی جزو شرکت‌هایی هستند که در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت فعالیت می‌کنند. طرحی که به صورت آزمایشی اجرا شده، نتایج خوبی داشته و ان‌شاءالله این می‌تواند به عنوان یکی از راه‌هایی که کمک می‌کند ذینفعان منتفع شوند، در عین حال مصرف سوخت کاهش یابد، مورد توجه قرار گیرد.

مهاجرانی درباره تخلیه تهران گفت: گاهی ممکن است جملاتی وجود داشته باشد که در شنونده این احساس را ایجاد کند که واقعاً باید خالی کنیم. این جمله به عنوان یک نکته مطرح شد که اگر این اتفاقات نیفتد، بارها گفته شده که بار جمعیتی که در استان تهران وجود دارد، بیش از اندازه‌ای است که باید وجود داشته باشد. در واقع، این دشت بیش از این ظرفیت زیست‌پذیری ندارد. راجع به این قضیه بارها صحبت شده و طبیعتاً همه اقدامات دولت با بررسی زیرساخت‌ها و الزاماتی است که لازم است. دولت هم در این زمینه تصمیم‌گیرنده است و هم عامل اجرایی.

وی با بیان اینکه در مورد موضوعات رفاهی نیروهای مسلح، تصمیمات خوبی اتخاذ شده است، گفت: در خصوص مسکن این عزیزان در حوزه‌های درمان و موضوعات رفاهی تصمیمات مناسبی اتخاذ گردیده است. طبیعتاً در طول سنوات گذشته، تمامی حقوق‌بگیران ما شاهد افت در واقع قدرت خرید خود بوده‌اند و این موضوع را انکار نمی‌کنیم. در مورد نیروهای مسلح نیز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برنامه‌های بسیار خوبی را به ویژه در حوزه مسکن که جزو موضوعات بسیار پر دغدغه این عزیزان است، در نظر دارد. امیدوار هستیم که ان‌شاءالله این مشکلات مرتفع گردد.

مهاجرانی درباره لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: این لایحه، سال‌هاست که دستخوش دست‌اندازهای جدی شده است. طبیعتاً کشته شدن هر انسانی، اعم از زن یا مرد، پسندیده نیست و زخمی بر پیکر جامعه وارد می‌کند. در این موضوع هیچ کس تردیدی ندارد. دولت به شدت در این زمینه پیگیر است، به ویژه با همکاری معاونت محترم حقوقی و معاونت امور زنان و خانواده که در این راستا ادامه داشته است.

مهاجرانی درخصوص لایحه انتشار اخبار خلاف واقع و جعلی، خاطر نشان کرد: اهالی رسانه بیشترین مطالبه را در این خصوص دارند و این موضوع در کارگروهی در حال بررسی است و امیدواریم که هر چه زودتر به نتیجه برسیم.

وی درباره مشکلات آلودگی هوای خوزستان، با بیان اینکه درگذشت یکی از فرزندان عزیز این مرز و بوم در استان خوزستان را تسلیت عرض می‌کنم، افزود: در جلساتی با حضور استاندار خوزستان، درباره مشکلات عدیده استان به ویژه آلودگی‌های هورالعظیم که آلودگی منطقه را در پی دارد گفتگو کردیم و برنامه‌ای برای استان طراحی شده است که به جزئیات توسط ایشان ارایه خواهد شد.

سخنگوی دولت درخصوص بازداشت برخی از اساتید دانشگاه و نویسندگان، تاکید کرد: موضوع بازدداشت‌ها را باید از قوه قضائیه پیگیری کنید اما وزارت فرهنگ و وزارت کشور به عنوان متولیان موضوع، پیگیر هستند و به دنبال این هستیم که حق هیچ یک از شهروندان ما ضایع نشود،‌ از سوی دیگر درباره موضوعاتی که با امنیت ملی ما در ارتباط است، مدعیانی دارد که عزیزان در حال پیگیری آن هستند.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا احتمال وقوع جنگی دیگر در منطقه وجود دارد، تاکید کرد: به طور طبیعی هیچ گاه از وقوع جنگ استقبال نمی‌کنیم اما برای تمام سناریوها آمادگی داریم.

مهاجرانی درباره هشدار رئیس جمهور درخصوص مشکل کمبود آب در شهر تهران، گفت: دولت هم تولیدکننده راه‌حل است و هم مجری آن. همه اقداماتی که در طول این مدت انجام شده، حاصل همین رویکرد بوده است. عملکرد دولت در شرایط بحرانی، مانند آنچه در طول ۱۲ روز دفاع مقدس شاهد بودیم، نمونه خوبی از این موضوع است.

سخنان رئیس جمهور درمورد تخلیه تهران، جنبه هشداری داشت

سخنگوی دولت با اشاره به هشدار رئیس جمهور درخصوص احتمال تخلیه تهران در صورت عدم تمهید راهکارهای مناسب برای حل بحران آب و ادامه خشکسالی و کم بارشی، اظهار داشت: گاهی جملاتی مطرح می‌شود که ممکن است شنونده برداشت کند که باید خالی کند، اما چنین چیزی نیست؛ این جمله صرفاً برای تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه بیان شده است. بارها اشاره شده که جمعیت استان تهران بیش از ظرفیت است و این دشت بیش از این ظرفیت زیست‌پذیری ندارد.

مهاجرانی تاکید کرد: دولت نیز درباره این موضوع بارها بررسی کرده و همه اقدامات خود را با در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و الزامات لازم برنامه‌ریزی کرده است. بنابراین، دولت هم تصمیم‌گیرنده است و هم مجری سیاست‌ها.

سخنگوی دولت در ابتدای سخنان خود رفع مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و تجار را از دغدغه‌های مهم رئیس جمهور پزشکیان دانست و تصریح کرد: توجه به بخش خصوصی یکی از محورهای مهم مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور در حوزه اقتصاد است و تلاش برای پاسخگویی به مشکلات این حوزه اهمیت بالایی دارد.

مهاجرانی ادامه داد: گزارش وزارت راه و شهرسازی در مورد واردات اتوبوس و کِشنده‌های جاده‌ای در جلسه امروز هیات دولت ارائه شد؛ حدود ۱۲ هزار کِشنده بالای ۵۰ سال در کشور داریم که این عدد نشانگر تعدد خودروهای گازوئیل‌سوز و آلودگی محیط زیست بسیار بالایی است که آنها ایجاد می‌کنند.

وی همچنین به ارایه گزارش جامع وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد تحولات بازار کار در سال ۱۴۰۴ به هیات دولت اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز هیات دولت همچنین موضوع اجلاس وزرای فرهنگ و گردشگری کشورهای حوزه نوروز با شعار «نوروز پیامبر صلح و دوستی» مطرح شد و بنا شد که این اجلاس در نوروز ۱۴۰۵ با محوریت ایران برگزار شود.

مهاجرانی ادامه داد: صدور مجوز ترخیص شماره گذاری و فروش تعدادی از خودروها، لایحه معاهده انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل نیز در جلسه امروز دولت به تصویب رسید. همچنین در جلسه امروز اصلاح آیین نامه اجرایی برنامه هفتم با موضوع مولد سازی ذخایر نفت و گاز و اصلاح آیین نامه بند پ ماده ۵۱ و اصلاح آیین نامه نحوه فعالیت شرکت‌های کاربر گاز طبیعی تصویب شود.

